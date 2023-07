Peugeot E-308: arrivano le versioni Allure e Gt

A seguito dell'avvio degli ordini della Peugeot E-308 First Edition, la casa del leone apre le ordinazioni per altre due versioni della sua vettura di segmento C 100% elettrica. Quindi entrano a listino nel nostro Paese gli allestimenti Allure e Gt, che hanno prezzi, rispettivamente, di 41.740 euro e 42.840 euro.

Entrambe le versioni della E-308 sono spinte dal nuovo motore elettrico da 156 CV ed offrono un'autonomia di 410 km nel ciclo combinato WLTP, arrivando a promettere in città una percorrenza di quasi 530 km.

La nuova E-308 Allure offre di serie la navigazione connessa 3D, con Wireless Mirror Screen, Apple Carplay, ed Android Auto; i fari full led; il servizio Speedcam gratuito per 3 anni; ed ancora l'i-Connect Advanced; i cerchi in lega 18 pollici dal design specifico; i vetri posteriori oscurati; e diversi ausili alla guida tra cui il cruise control adattivo.

Il caricatore di bordo trifase da 11 kW è di serie, così come il cavo di ricarica Modo 3 Trifase da 22 kW. L'allestimento GT aggiunge diversi accessori, tra cui i proiettori full led Matrix; i fari posteriori a led con design ad artiglio; ed il Rear Traffic Detection Pack, che annovera la sorveglianza dell'angolo cieco a lunga portata, e l'allerta in presenza di traffico posteriore.



