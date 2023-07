Passerella italiana per Kia EV9, nei saloni da fine ottobre

Sulle ali di un trend commerciale positivo a livello mondiale, oltre che nazionale, il marchio Kia con la EV9 prosegue la sua espansione d'offerta prodotto nel campo della mobilità a zero emissioni, puntando anche nel nostro Paese a una clientela ad alto potere di spesa. Suv elettrico lungo 5,1 metri dagli elevati contenuti tecnologici, arriverà nelle concessionarie italiane dal prossimo ottobre, con prezzi a partire da 74.650 euro per la configurazione Earth a due ruote motrici da 203 Cv, in allestimento Launch edition, e da 81.650 euro, per la più potente versione GT-Line, sempre Launch edition, equipaggiata con due unità EV da 384 Cv che assicurano la trazione integrale.





Linee inedite e futuristiche, configurazione a 7 posti standard, cui in alternativa, ricorrendo all'unico optional del listino, si può preferire una soluzione a 6 posti con poltrone della seconda fila tipo business class con poggiapiedi (Relaxation pack) oppure girevoli a 360 gradi (Lounge pack), la EV9 con le sue soluzioni originali ben simboleggia la rivoluzione filosofica in corso a Seul. Un cambiamento annunciato lo scorso novembre, con il cambio di grafica del logo del brand. Scritta che su questo maxi Suv è retroilluminata anche sul volante.

"Questo è il secondo modello costruito sulla piattaforma E-PMG dedicata ai veicoli elettrici - ha spiegato Giuseppe Bitti, managing director e Coo di Kia Italia, nel corso della presentazione statica del modello alla stampa nazionale, avvenuta alle porte di Milano, a Lainate -. È un Suv di grandi dimensioni, di segmento E, con chicche tecnologiche come la ricarica a 800 Volt, presente anche sull'Auto dell'anno EV6. Una soluzione che permetterà ricariche dal 10% all'80% della batteria in meno di 24 minuti, per un'auto che consolida il ruolo di Kia nel mondo della mobilità elettrica, dove già EV6 è stata accolta come una delle realtà più avanzate e rivolte al futuro del panorama mondiale".

L'obiettivo ambizioso è di vendere tra i 400 e i 500 EV9 l'anno in Italia, chiarisce ancora Bitti, in un mercato che nel primo semestre del 2023, "con 25.294 immatricolazioni, vede crescere Kia Italia del 16,4% sullo stesso periodo dello scorso anno, con 3.571 vetture in più". Per quello che riguarda nello specifico l'elettrico, "Kia proseguirà nell'elettrificazione di tutta la gamma, offrendo dalla fine del 2025 una serie di PBV, veicoli commerciali leggeri elettrici, con la stessa tecnologia della EV9".

Costruita in Corea sulla piattaforma Electric Global Modular Platform del Gruppo asiatico, l'ultima nata è equipaggiata con accumulatori da 99,8 kW che nella configurazione 2WD dovrebbero assicurare sino a 541 km di autonomia e in quella 4WD sino a 497 (i dati tecnici sono ancora in fase di omologazione). Batterie che, grazie a un accordo commerciale, potranno essere rifornite nella rete di colonnine Ionity senza ricorrere a schede o app.

Innestata la spina di ricarica, il sistema riconoscerà la vettura e procederà al pieno di elettroni, fatturando direttamente sul conto bancario fornito alla registrazione iniziale dal cliente (prezzo fisso per 2 anni di 0,65 euro/kW).

Una bella comodità, come per esempio lo è la chiave digitale, che permette di salire a bordo e mettere in moto utilizzando l'onnipresente telefonino. Per ordinare, invece, gli specchietti retrovisori a telecamera bisognerà aspettare il 2024. Come per il momento, in assenza di tratti stradali omologati, non si potrà ottenere e attivare in Italia la modalità di guida autonoma di Livello 3, disponibile in Europa nella sola Germania. Anche la soluzione "vehicle to grid" che permette all'auto di cedere energia alla rete elettrica per soddisfarne i picchi di richiesta locali è una realtà possibile con questa macchina ma non ancora attuabile causa legislazione da adeguare.

Dove presenti, invece, si possono già sfruttare le colonnine ultra rapide da 800V per rifornire in 15 minuti questa originale coreana, di energia a sufficienza per percorrere sino a 239 km.

Lunga 5.010 mm, larga 1.980, alta 1.750, con un passo 3.100 mm che assicura una notevole abitabilità interna, la EV9 è realizzata facendo ampio uso di materiali riciclati. Il suo bagagliaio misura una volumetria utile di 333 litri in configurazione a 7 posti che sale a 800 litri sacrificando l'ultima fila di sedili e a 2.300 litri con due soli posti utilizzati. La due ruote motrici è accreditata di una coppia massima di 350 Nm, raggiunge i 185 km/h di velocità massima, scatta da 0 a 100 km /h in 9,4 secondi, consuma in media 21 kWh per 100 km e vanta un'autonomia per pieno di 541 km. Per la più potente trazione integrale i dati di riferimento sono rispettivamente 700 Nm, 200 km/h, 5,3 secondi, 22,8 kWh e 497 lm di range.

Nuovo modello del piano strategico di espansione "Plan S" di Kia, che prevede entro il 2027 il lancio nel mondo di 15 veicoli elettrici, l'EV9, conclude Bitti, sarà in futuro seguito da una proposta di Suv elettrico di dimensioni più compatte su cui, però, per il momento non si possono diffondere ulteriori informazioni. Intanto, in attesa tra fine ottobre e inizio novembre dell'arrivo della vettura negli autosaloni, gli appassionati di mobilità hi-tech a zero emissioni, potranno ammirare (e pre-ordinare) la EV9 nelle ultime tre tappe del Kia Sustainability Tour di presentazione estiva in anteprima. Sono previste il 22-23 luglio a Lignano Sabbiadoro (UD), il 29-30 luglio a Pescara e il 15 -24 settembre a San Vito Lo Capo (TP).

