Mercedes AMG: la GLC sportiva si sdoppia

Il nuovo SUV high-performance Mercedes-AMG è disponibile in due livelli di prestazioni ed allestimenti, identificati, rispettivamente, dalle sigle GLC 43 4Matic e GLC 63 S E Performance. Nello specifico, la GLC 43 4Matic, è spinta dal quattro cilindri 2,0 litri con turbocompressore elettrico a gas di scarico da 421 CV, e può sfruttare l'ulteriore spinta dei 14 CV del generatore di avviamento a cinghia.





La vettura, inoltre, può contare sull'asse posteriore sterzante di serie, sulla trazione integrale permanente AMG Performance 4Matic con ripartizione della coppia al posteriore, sul cambio AMG Speedshift a 9 marce, e sulle sospensioni AMG Ride Control con Adaptive Damping System. La GLC 63 S E Performance, invece, presenta il motore turbo AMG da 2,0 litri abbinato all'unità di propulsione elettrica (EDU) sull'asse posteriore, per una potenza combinata di 680 CV.

Le prestazioni per GLC 43 4MATIC sono importanti, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 4,8 secondi, ed una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h; ma la GLC 63 S E Performance è ancora più rapida per via di un'accelerazione da fermo, fino a 100 km/h, che avviene in 3,5 secondi, ed una velocità massima, regolata elettronicamente, di 275 km/h. Esteticamente, questi Suv presentano la griglia del radiatore specifica AMG con listelli verticali, la grembiulatura anteriore AMG con flics, le prese d'aria sportive ed elementi cromati. Al posteriore spiccano la grembiulatura in stile diffusore della GLC 43, ed il pannello diffusore aggiuntivo della GLC 63 S, oltre ai due doppi terminali di scarico che sono rotondi sulla GLC 43, e trapezoidali sul GLC 63 S. All'interno, invece, sono protagonisti i sedili AMG in Artico/microfibra Microut AMG con grafiche e rivestimenti in linea con le caratteristiche delle vetture.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA