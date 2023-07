Lexus LM, luxury mover dove si viaggia come nei jet privati

Lexus la definisce 'ammiraglia luxury mover' anticipando una tipologia di veicolo quasi inesistente (un mpv per viaggiare con l'autista con il confort di un jet privato) che sta evidenziando la sua importanza per muoversi - a livello top - nel lento traffico delle grandi megalopoli. Ma LM è anche il primo modello che fa evolvere la gamma Lexus ad essere lanciato in Europa, entrando in un nuovo segmento di mercato 'emergente' come era già successo con il super-suv TX750 negli Stati Uniti. Costruito sulla piattaforma GA-K ad alta rigidità, il nuovo 'luxury mover' arriverà in Europa nella sola versione LM 350h con propulsore ibrido da 2,5 litri e in due versioni due versioni, con sette o quattro, quest'ultima che porta il concetto di ospitalità Lexus Omotenashi (accoglienza e cura per sentirsi come ospiti a casa) ad un livello ancora più alto, grazie alle comode poltrone in stile jet privato che possono essere completamente reclinate. La variante super lusso di LM si distingue anche per dotazioni esclusive (e legate appunto alla presenza dello chauffeur al volante) tra cui il divisorio della zona per i passeggeri - con pannello di vetro che può essere oscurato per garantire la privacy - e il grande home theatre HD con widescreen da 48 pollici.

Ci sono anche, frigorifero, impianto audio Mark Levinson 3D Surround Sound e controllo dell'ambiente attraverso una consolle in stile smartphone. La funzionalità Lexus Climate Concierge in LM è estesa alle posizioni dei sedili, all'illuminazione dell'abitacolo e al funzionamento delle tendine dei finestrini con controllo one touch per sincronizzare tutte le impostazioni personalizzate. E gli occupanti di LM sono 'protetti' anche quando dormono sui sedili completamente reclinati, perché I cuscini (realizzati in due materiali diversi per offrire una superficie morbida su una base dura) sono dotati di una funzione di inclinazione che impedisce all'occupante di scivolare in avanti quando il veicolo frena. L'autista gode di un dialogo naturale con la vettura secondo il principio del cockpit Tazuna (è la parola giapponese che descrive il controllo intuitivo che un cavaliere ha sul proprio cavallo, attraverso la regolazione delle redini). La disposizione dei principali comandi, degli indicatori, delle spie e dei display richiede solo piccoli movimenti della mano o degli occhi e il guidatore può mantenere la propria attenzione focalizzata sulla strada. Nella versione 7 posti, più vicina alle esigenze delle famiglie e dei professionisti (Ncc) la fila centrale offre comunque sedili 'vip' con un layout che ottimizza spazio e accessibilità, mentre la terza fila aggiuntiva è dotata di tre sedili ribaltabili che possono essere ripiegati quando serve un maggiore spazio di carico. Esternamente Lexus LM esalta i principi del design Next Chapte sviluppato sul tema dell'eleganza amplificata. Il risultato è una presenza su strada unica e con proporzioni che pur favorendo facilità d'uso e manovrabilità, offrono l'esatta sensazione dell'importanza di questo modello. La lunghezza è di 5.130 mm, la larghezza di 1.890 e l'altezza di 1.945, con un passo di 3.000 mm fondamentale per massimizzare lo spazio per i passeggeri. Nel caratteristico frontale a clessidra di Lexus la griglia presenta un inedito trattamento mentre una sottile apertura separa il cofano motore e collega i fari high tech. Nella fiancata le linee fluide di LM sono accentuate dai montanti anteriori e posteriori oscurati. Il facile accesso è garantito da ampie porte laterali scorrevoli. Cerchi in lega da 19 pollici e tre finiture sonic dalla lucentezza profonda riflettono il prestigio di LM. In Europa la LM sarà offerta con il propulsore Premium Hybrid 2,5 litri da 250 Cv -presente anche nei nuovissimi modelli NX 350h e RX 350h - e che eroga una coppia massima di 239 Nm. Di serie LM è dotato di trazione integrale elettronica E-Four, che prevede una maggiore distribuzione della coppia motrice alle ruote posteriore per conferire al veicolo una dinamica stabile e contribuire al confort dei sedili posteriori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA