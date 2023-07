Škoda Scala e Kamiq si aggiornano nel design

Sono trascorsi quattro anni dal lancio di Škoda Scala e Kamiq, due modelli che sono in procinto di rinnovarsi. Dai disegni diffusi dal brand si notano modifiche al design che sono sinonimo di aggiornamenti tecnologici. Le due vetture si contraddistinguono per via dei gruppi ottici, dei fascioni anteriori e posteriori, e della calandra ridisegnati. Inoltre, sfoggiano nuovi cerchi in lega, mentre la scritta sul portellone posteriore riprende la nuova corporate identity del marchio. La Scala si distingue per via dei gruppi ottici più sottili ed il paraurti con alette laterali; la Kamiq invece ha uno stile che ne evidenzia ulteriormente la natura di Suv con l'elemento superiore dei fari sdoppiati più sottile, una calandra più grande e verticale, ed una larghezza sottolineata dalla grembialatura anteriore, dall'area verniciata sotto la calandra, e dalla presa d'aria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA