Per la gamma Seat arriva allestimento Marina Pack

Per il 2024 Seat Italia aggiorna i listini. Tra gli obiettivi dichiarati dalla casa catalana, quello di trovare soluzioni innovative per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità insieme a Seaqual Initiative, così come atttaverso la nuova collaborazione con Autoneum. Dal prossimo anno, poi, la gamma beneficerà di novità in termini di dotazioni ed equipaggiamenti su richiesta, al fine di razionalizzare l'offerta. Sul fronte di Ibiza e Arona, il nuovo allestimento Marina Pack include il rivestimento sedili con l'innovativo tessuto Seaqual Yarn. Frutto della collaborazione con Autoneum è invece l'utilizzo di materiali riciclati certificati Label blue by Borgers, che aiuterà a recuperare più di 2 milioni di bottiglie di plastica ogni anno dall'oceano. In aggiunta al Marina Pack, per Seat Ibiza saranno disponibili i nuovi cerchi Sport Black da 17" negli allestimenti Style e Business mentre per Arona saranno disponibili i nuovi cerchi Nuclear Grey da 18" negli allestimenti Style ed Experience. Gli aggiornamenti 2024 includono anche Seat Leon, per la quale vengono introdotti a listino il Vision Plus con Videocamera posteriore e Park Assist , il colore metallizzato Blu Zaffiro per tutti gli allestimenti e i nuovi cerchi in lega Nuclear Grey da 18" per Leon Fr.

