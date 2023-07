Cura Hennessey per la nuova Ford S650 Mustang Dark Horse

Sono bastati pochi giorni dal lancio della nuova Ford S650 Mustang Dark Horse di settima generazione per consentire al celebre creatore texano di veicoli ad alte prestazioni Hennessey Performance di realizzare un pacchetto completo che aumenta ulteriormente la potenza del motore e rende ancora più aggressivo l'aspetto dell'ultima Mustang.

Partendo dalla Dark Horse S650 - che è dotata del motore V8 Gen-4 Coyote da 5,0 litri aspirato che produce una potenza di 500 Cv - i tecnici di Hennessey hanno aggiunto al V8 della Mustang Dark Horse un compressore ad alte prestazioni e un sistema di aspirazione dell'aria a flusso ottimizzato, oltre a iniettori aggiornati e una nuova pompa del carburante.

Il risultato è impressionante: grazie anche all'aggiornamento del software HPE Engine Management, il Coyote 5,0 litri diventa H850 e produce 850 Cv con 650 Nm di coppia. "Le nostre Mustang sovralimentate sono le preferite dagli appassionati nel corso degli anni - ha commentato John Hennessey, fondatore e ceo dell'azienda - e la migliorata base S650 di Ford si dimostra la più capace".

"Senza dubbio, il nostro modello Dark Horse sovralimentato da 850 Cv sarà uno delle muscle car più entusiasmanti e potenti sulla strada. E che faranno girare la testa con il caratteristico soffio del compressore e il ruggito dello scarico".

La nuova Ford Mustang Dark Horse H850 di Hennessey si distingue visivamente per lo splitter anteriore, le minigonne laterali e lo spoiler posteriore, tutti elementi realizzati in fibra di carbonio. Completano il pacchetto i cerchi in lega di alluminio forgiato con pneumatici specifici.

Poche invece le novità nell'interno - già ricco di personalità - della S650 Mustang Dark Horse. Spiccano I poggiatesta ricamati con il logo di Hennessey sono montati sui sedili, 'firma' che compare anche sui pannelli laterali e il cruscotto.

Ricordiamo che la Dark Horse di serie model year 2024 può essere ordinata con un cambio manuale Tremec a 6 marce o con il cambio automatico Ford a 10 rapporti Indipendentemente dalla trasmissione, sono presenti anche freni multi-pistone ad alte prestazioni Brembo.

