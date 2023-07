Toyota bZ4X è ordinabile e prevede 2 formule di noleggio

La nuova Toyota bZ4X, il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) nativo della casa giapponese, costruito su una piattaforma dedicata, la eTNGA, è ordinabile con le prime consegne e l'open weekend di lancio previsti per il mese di settembre. La versione First Edition con trazione AWD-i, ha un prezzo di listino pari a 59.900 euro, che scendono a 56.900 euro in caso di permuta o rottamazione. Inoltre, nella fase di lancio, gli acquirenti potranno contare sugli stessi vantaggi proposti in fase di pre-booking, per cui potranno scegliere se avere in omaggio una Wallbox Enel X Way da 7,4 kW comprensiva di installazione; un voucher Enel X Way per ricariche presso colonnine pubbliche pari a 2770 kWh; o un Mobility pack da utilizzare con il servizio KINTO Share per noleggiare un'altra vettura Toyota fino a un mese Il noleggio a lungo termine KINTO One, che annovera un anticipo di 10.900 euro IVA esclusa, si contraddistingue per un canone di 499 euro, IVA esclusa, che include assicurazione RCA/I&F, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e veicolo sostitutivo per tutta la durata del noleggio, che è di 36 mesi e 30.000 km di percorrenza. L'offerta Lease Per Drive di Toyota Financial service, con un anticipo di 14.645 euro oltre IVA, invece, prevede un canone di 325 euro IVA esclusa, per 36 mesi, ed una percorrenza di 30.000 km. Entrambe le scelte godono dei vantaggi già elencati per la fase di lancio. Inoltre, la Toyota bZ4X è coperta da garanzia di 10 anni o 1 milione di km sulla batteria a patto di effettuare la manutenzione ordinaria e relativo Battery Health Check presso la rete ufficiale del brand .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA