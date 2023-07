Hyundai: prime immagini ufficiali per la Santa Fe

Prime immagini ufficiali sul web per la Hyundai Santa Fe di nuova generazione, la quinta per esattezza, che mette in mostra un design caratteristico e decisamente diverso dal modello in uscita. Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della world premiere ufficiale prevista ad agosto sul canale YouTube del brand. Realizzata con soluzioni basate sull'analisi di big-data sui più recenti e diffusi trend di stili di vita outdoor, la nuova Santa Fe presenta una silhouette distintiva contraddistinta dal passo allungato e dalla forma del portellone posteriore. La zona frontale è imponente, per via del cofano alto, e dei passaruota muscolosi, mentre il disegno ad H delle luci reinterpreta il logo Hyundai, e si ritrova anche nella parte inferiore. La fiancata denota volumi scolpiti e linee nette intorno alle ruote, e presenta uno sbalzo anteriore ridotto, mentre le ruote da 21 pollici sottolineano lo spirito audace del modello. La vista posteriore è caratterizzata da linee semplici e da luci con disegno ad H, che richiamano quelle anteriori. Gli interni offrono un ambiente dallo spazio generoso con la seconda e terza fila di sedili completamente ripiegabili per offrire uno spazio di carico importante. Le linee orizzontali e verticali richiamano gli esterni e amplificano la sensazione di spazio nell'abitacolo, non mancano soluzioni high-tech, come il doppio caricatore wireless per smartphone e il Panoramic Curved Display, che unisce il cluster digitale da 12,3 pollici allo schermo del sistema di infotainment della stessa dimensione.



