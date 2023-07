Allestimenti semplificati per Nuova Renault Clio

E' una gamma semplificata quella di Nuova Renault Clio, che comprende ora tre allestimenti con generosi equipaggiamenti, ovvero evolution, techno ed esprit Alpine. La motorizzazione offre poi un'ampia scelta, pensata per consentire ad ogni cliente di trovare la configurazione più adatta alle proprie abitudini di guida, tra ibrida, bi-fuel (benzina e Gpl), benzina o diesel. Per l'allestimento entry-level evolution parte da 17.250 euro o 150 euro al mese. Oltre al frontale completamente ridisegnato, al nuovo logo Nouvel'R in cromo satinato spazzolato al centro della calandra e ai gruppi ottici posteriori rinnovati con coperture trasparenti (ora disponibili su tutti gli allestimenti), saranno disponibili i nuovi fari Full Led disposti verticalmente a forma di mezza losanga e dotati di cinque moduli di fasci luminosi high-tech. Anche il paraurti posteriore è stato rivisto. L'allestimento techno è invece disponibile a partire da 19.950 euro o 190 euro al mese. In questo caso, i sedili, i pannelli delle porte e il cruscotto sono rivestiti al 60% da tessuto Modal in cellulosa di origine biologica, caratterizzato da una notevole morbidezza. La base della calandra presenta ora una lama aerodinamica in tinta carrozzeria, mentre il paraurti posteriore è nero lucido. Quest'allestimento è dotato di cerchi in lega da 16" diamantati black. L'allestimento sportiveggiante esprit Alpine è disponibile a partire da 26.550 euro o 250 euro al mese.

L'allestimento è stato pensato per unire i tratti distintivi della marca Alpine con il nuovo linguaggio stilistico di Renault. Caratterizzata dalla lama aerodinamica e dalla base del paraurti posteriore in Grigio Scisto opaco, l'allestimento Esprit Alpine ha anche sedili realizzati in materiali sostenibili: 72% in Pet riciclato (polietilene) per la seduta e lo schienale e 13% in tessuto riciclato spalmato granulare per i lati.



