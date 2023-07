Nuova Vw Passat Variant è più grande, più comoda e più green

Più grande, più comoda, di maggiore qualità e soprattutto più green: la nuova generazione della Passat, la nona − costruita su piattaforma Mqb evo - segna una nuova fase nell'evoluzione dei modelli Ice di Volkswagen in quanto proporrà anche una variante ibrida plug-in con autonomia 100% elettrica fino a 100 chilometri.



Nell'anticipare la versione wagon, che come da tradizione si chiamerà Variant − in uscita primo trimestre del 2024 - la Casa di Wolfsburg mostra in anteprima un ricco album di immagini delle test-car mimetizzate che sono in collaudo in ogni angolo del mondo. E svela alcuni dettagli - come la presenza dell'intuitivo display con nuovo sistema operativo, gli interni di qualità premium e i sedili ergoActive per un confort mai riscontrato nella Passat, oltre all'inedito controllo adattivo del telaio - che la faranno salire non solo nel livello di efficienza e qualità di viaggio, ma anche nella percezione e nel posizionamento del brand.

Passat è una delle auto di media cilindrata di maggior successo al mondo, con oltre 50 anni di storia e più di 30 milioni di unità vendute, e si posizionerà sul mercato forte di dimensioni esterne ed interne molto più grandi del modello attuale.

La nuova lunghezza (14 centimetri in più) ha permesso di aumentare lo spazio per le gambe nei posti posteriori di altri 5 centimetri. Ed ha consentito soprattutto di far crescere la capacità del bagagliaio di 40 litri passando a 690 litri e - quando il divano posteriore è ripiegato - addirittura da 140 litri così da raggiungere il valore di 1920 litri.

La nuova architettura degli interni della Passat Variant renderà il funzionamento il più intuitivo possibile, questo grazie ad un cockpit di nuova concezione e un nuovo sistema di infotainment. Il display dell'infotainment misurerà nella generazione numero nove 32 cm (12,9 pollici) di diagonale e sarà affiancato - come optional o a seconda dell'equipaggiamento - da un secondo display da 38 cm (15 pollici).

Volkswagen offrirà (a richiesta) un nuovo head-up display che proietta le informazioni all'interno lo spazio virtuale davanti al veicolo, nella posizione che distoglie meno lo sguardo dalla strada. Inoltre - come richiesto dall'utenza - il volante multifunzione presenterà di nuovo pulsanti fisici e non digitali per rendere il funzionamento ancora più semplice.

Nella Passat Variant debutterà anche il sistema DCC Pro con integrazione del Vehicle Dynamics Manager. Queste novità elettroniche si aggiungeranno ai miglioramenti della piattaforma e delle sospensioni (maggiore camber e maggiore controllo laterale dell'assale posteriore a quattro bracci, sterzo elettromeccanico rivisto con rapporto di sterzata diretto) e al passo più lungo per un ulteriore effetto positivo sulla qualità di guida.

Il sistema DCC Pro con ammortizzatori a due valvole reagisce continuamente alla superficie stradale e alla situazione di guida tenendo conto di parametri come la sterzata, la frenata e l'accelerazione. Viene così calcolato per ogni ruota lo smorzamento ideale regolando agli ammortizzatori in frazioni di secondo.

Il conducente ha la possibilità di regolare il DCC in base alle preferenze, da molto comodo a molto sportivo. In altre parole: più comfort e altro ancora dinamica. Fa parte della dotazione di serie anche il Vehicle Dynamics Manager Fa (che ha debuttato nell'attuale Golf GTI) per controllare le funzioni di i bloccaggi elettronici del differenziale (XDS) e i componenti del sistema DCC Pro.

Grazie alla base Eqb Evo la nuova Passat Variant sarà offerta con motori turbodiesel (TDI), motori a benzina turbocompressi (TSI), motori a benzina turbocompressi ibridi leggeri (eTSI) e sistemi ibridi plug-in (eHybrid). Oltre alla migliorata autonomia elettrica degli ibridi plug-in (fino a 100 chilometri) sono da segnalare a ricarica AC sarà più veloce in tutte le versioni e la ricarica DC prevista come standard per la prima volta.



