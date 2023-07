La nuova Mustang Mach-E Rally tra asfalto e sterrato

Si chiama Mach-E Rally la nuova Ford Mustang che ha fatteli suo debutto nel fine settimana al Goodwood Festival of Speed. La casa dell'Ovale Blu ha infatti portato Mustang, per la prima nei suoi quasi sessant'anni di storia, dove non era mai stata, tra asfalto e sterrato, per presentare la nuova arrivata della casa. Al Goodwood Festival of Speed, gli appassionati e i curiosi hanno potuto osservare da vicino il primo Suv 100% elettrico dell'Ovale Blu ispirato ai mondo del rally, impegnato sulla famosa collina inglese. Al volante, un driver di eccezione come Ott Tänak, l'attuale pilota della M-Sport Ford Puma Hybrid Rally ed ex campione del mondo di rally. "Mustang Mach-E - ha dichiarato Darren Palmer, vice president Electric Vehicle Programs, Ford Model e - coniuga la libertà e il divertimento di Mustang a una mobilità a zero emissioni. Ora, con Mustang Mach-E Rally, offriamo ai nostri clienti la libertà di avventurarsi in territori inesplorati, andando oltre l'asfalto e i sentieri già battuti". Mustang Mach-E Rally, ovvero la prima Ford Mustang a cinque posti ispirata ai rally, sarà disponibile negli Stati Uniti e in Europa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA