Kia EV9 in passerella per il Goodwood Festival of Speed

Il nuovo Suv EV9 di Kia è stato uno dei protagonisti in scena al Goodwood Festival of Speed 2023.

Dopo la presentazione statica dello scorso maggio a Francoforte, in Germania, EV9, primo modello ad applicare i principi della Design Sustainability Strategy di Kia, ha affrontato nello scorso weekend la sua prima passerella dinamica in Europa all'importante evento automobilistico estivo.

EV9, a Goodwood, durante tutta la durata della manifestazione, ha affrontato l'iconica cronoscalata con al volante la pilota professionista Jade Paveley, oltre ad essere esposto nel 'First Glance Paddock'. Nella 'Electric Avenue' del festival i visitatori hanno invece potuto osservare e conoscere l'avveniristico Suv da vicino. Un team di tecnici Kia è stato a disposizione per rispondere alle domande e fornire approfondimenti.

ll nuovo EV9 di Kia è il primo grande Suv completamente elettrico del brand, progettato con tre file e pensato per essere robusto e tecnologicamente all'avanguardia. Disponibile a sei o sette posti, Kia EV9 è uno dei numerosi nuovi modelli inclusi nel 'Plan S' di Kia, il piano strategico a medio e lungo termine del brand. Nei programmi di Kia vi è il lancio di 15 veicoli elettrici entro il 2027 a livello globale. Mercoledì 19 luglio ci sarà la presentazione statica del Kia EV9 a Milano.

