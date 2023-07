Da Brabus una serie speciale della Mercedes SL da 750 Cv

Con una produzione in serie limitata di 25 esemplari, la nuova supercar cabrio di Brabus, la 750 Bodo Buschmann Edition, celebra i 46 anni di attività del garage di elaborazione aperto a Bottrop proprio da Buschmann, nel 1977.

Questa proposta speciale, in listino a 336.500 euro più Iva, nasce utilizzando come base di partenza una Mercedes-Benz AMG SL 63 4Matic+ Roadster e si richiama nello stile e nella filosofia realizzativa alle preparazioni degli esemplari scoperti della Stella degli Anni '90. Grazie all'otto cilindri turbo di Stoccarda, potenziato a 750 Cv, accreditato di un'impressionante coppia motrice di 900 Nm, la decapottabile bavarese è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e di raggiungere la velocità massima di 315 km/h, autolimitata elettronicamente.

Carreggiate allargate, numerosi dettagli in fibra di carbonio, ruote monoblocco a tre razze da 21 e da 22 pollici, montate rispettivamente sull'asse anteriore e posteriore, la Brabus 750 B.B. Edition è equipaggiata con trazione integrale e cambio automatico a 9 rapporti.

La vettura, sviluppata con numerose ore di studio in galleria del vento, presenta ampie personalizzazioni interne e nel suo abitacolo, di colore nero, spicca la targhetta con la numerazione del veicolo da 1 a 25.



