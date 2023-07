A Goodwood Caterham Project V completamente elettrica

Passerella d'onore al Goodwood Festival of Speed per la novità elettrica della storica Caterham, oggi di proprietà di una finanziaria giapponese.

All'evento che si è aperto ieri i riflettori si sono accesi sulla Project V, un concept coupé spinto dalla sola energia della batteria agli ioni di litio da 55 kWh che prefigura il modello in piccola serie che arriverà alla fine del 2025 o all'inizio del 2026.

Progettata fin dall'inizio come un modello elettrico, Project V è firmata a livello di stile dal nuovo chief designer, Anthony Jannarelly, mentre la realizzazione è stata portata a termine dalla torinese Italdesign che si occuperà anche della fabbricazione del modello da destinare ai clienti.

"Project V non è solo un concept o uno studio tecnologico - ha detto Bob Laishley, ceo di Caterham Cars Ltd e coo della neonata Caterham Evo - ma abbiamo condotto la fattibilità ingegneristica e produttiva di questa auto durante tutto il processo di sviluppo". "Una Caterham elettrica di qualsiasi forma e dimensione deve rimanere fedele a ciò che ci distingue da tutti gli altri - ha ribadito - cioè deve essere leggera, semplice e offrire un'esperienza di guida senza pari, secondo il nostro Dna.

"Project V soddisfa la nostra ambizione di far crescere l'azienda in modo sostenibile ed esplorare l'elettrificazione contemporaneamente - ha precisato Laishley - efatte salve le prossime fasi di sviluppo e messa a punto ecnica, Project V potrebbe essere immessa sul mercato verso la fine del 2025 o all'inizio del 2026 con un prezzo indicativo che sarà inferiore a 80.000 sterline".

Il motore elettrico da 200 kW (272 Cv) è montato sull'asse posteriore e viene alimentato da un pacco batteria agli ioni di litio da 55 kWh con gestione termica avanzata. Ha la capacità di ricaricare dal 20 all'80% in soli 15 minuti utilizzando una colonnina rapida CC da 150 kW. Project V accelera da 0 a 100 km/h in meno di 4,5 secondi e potrà raggiungere una velocità massima (stimata) di 230 km/h con un'autonomia Wltp di 400 km.

