Renault Scénic E-Tech Electric, ultimi test prima del lancio

Come anticipato da Luca de Meo, ceo del Gruppo francese, durante il suo intervento alla conferenza di presentazione della IAA Mobility di Monaco, Renault si appresta a lanciare la nuova Scénic E-Tech Electric prima auto elettrica di produzione a incarnare la nuova strategia di sostenibilità della Losanga.

Già mostrata nello scorso maggio a livello di concept-car durante il Summit ChangeNow a Parigi, Scénic E-Tech Electric rappresenta anche il secondo passo di Renault nel segmento C per la creazione della nuova gamma di modelli Bev prevista dal programma di Renaulution. Renault Scénic E-Tech Electric andrà a potenziare l'offerta attuale composta da Mégane E-Tech electric ma anche da Zoe e Twingo Ev.

La nuovissima Renault Scénic E-Tech Electric sarà svelata il prossimo il 4 settembre a Monaco durante l'IAA Mobility 2023.

Una flotta di auto di pre-produzione - realizzate nello stabilimento di Douai ElectriCity - circolerà su strade aperte questa estate guide da collaudatori e ingegneri Renault per la messa a punto finale.

Nonostante il camouflage - creato con un motivo grafico di Renault Design che consiste in un gioco di linee e motivi ispirato all'iconico logo della Losanga - Renault Scénic E-Tech Electric mostra un aspetto contemporaneo e in linea con le ultime realizzazioni del brand, spostando il concetto monovolume del modello originario (come è accaduto con Espace) verso la tipologia dei crossover.

A livello di sistema propulsivo, visto l'impiego della stessa piattaforma CMF-EV dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, c'è da attendersi una vicinanza molto spinta con Mégane E-Tech Electric che, ricordiamo, propone un motore anteriore da 160 kW (218 Cv) e una batteria da 60 kWh che assicura un'autonomia di 450 km.

