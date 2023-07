Alpine a Goodwood anticipa il futuro elettrico

Al Goodwood Festival of Speed 2023, Alpine ha portato tutta una serie di concept-car elettrificate che lasciano presagire come sarà il futuro della marca. In scena all'evento nel West Sussex, anche l'Alpine A290_β, lanciata di recente e l'Alpine A110 E-ternité. Subito dopo il lancio mondiale a Bristol, l'Alpine A290_β sarà presentata sulla cronoscalata lunga 1,86 km per tutti e quattro i giorni dell'evento nell'ambito dell'esposizione First Glance (a prima vista) e sarà guidata da David Praschl, pilota di sviluppo di Alpine. L'Alpine A290_β offrirà ai visitatori un emozionante accenno al futuro della leggendaria Marca, nonché la sua visione delle prossime compatte sportive. L'Alpine A110 E-ternité sarà invece esposta su Electric Avenue a Goodwood. La casa francese esporrà anche l'Alpine A110 R, radicalmente nuova, che vanta esclusive migliorie apportate alla carrozzeria e al telaio per ottenere sostanziali riduzioni di peso ed un aumento delle prestazioni e della maneggevolezza, contando sul motore turbo da 300 cv, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. L'A110 R sarà affiancata dall'Alpine A110 R Le Mans, serie limitata svelata di recente per celebrare il centenario di Le Mans, che correrà sulla collina per tutti e quattro i giorni dell'evento. L'A110 R Le Mans, edizione di sole 100 unità, si basa sull'A110 R e presenta cerchi in carbonio con rivestimento e pinze dei freni blu, shark antenna ispirata all'auto da corsa Alpine A480 LMP1 e scritte Le Mans negli interni.



