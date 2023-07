Maserati saluta il V8 a Goodwood Festival of Speed 2023

In occasione del Goodwood Festival of Speed 2023, Maserati celebra il V8 biturbo giunto a fine produzione, con la presentazione mondiale di Ghibli 334 Ultima e Levante V8 Ultima.

Nello specifico, Ghibli 334 Ultima, presenta nella sigla identificativa del modello un numero che indica la sua velocità massima in chilometri orari, il che la rende la berlina con motore a combustione interna attualmente più veloce sul mercato.

Insieme alla Levante V8 Ultima, la Ghibli in questione potrà essere ammirata dagli spettatori del festival nel First Glance Paddock, prima di mostrare le sue performance nella cronoscalata che si tiene durante l'evento ed a cui prenderà parte anche la GranTurismo Trofeo, equipaggiata con il motore V6 Nettuno da 550 CV.

Inoltre, Maserati consentirà ai partecipanti della manifestazione di osservare dal vivo la GranTurismo One Off Prisma, e la GranTurismo Folgore, oltre alla Grecale Folgore, ed alla scoperta MC20 Cielo, che si esibirà anch'essa nella cronoscalata in livrea Rosso Vincente.



