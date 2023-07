Design e identità di marca aggiornati per Renault Arkana

Renault Arkana si rinnova all'insegna del design e della nuova identità della marca, sempre con rotta in direzione della 'nouvelle vague'. A definire già dal primo sguardo il sapore di novità su Arkana, ci pensa il logo Renault 'Nouvel'R' integrato nella calandra, al centro della fascia nero lucido che collega i fari. Il tutto forma una superficie piatta e liscia, pensata per una maggiore eleganza.



Il design del logo è anche la base per il nuovo tema della griglia della calandra, basato sulla ripetizione delle losanghe in modo destrutturato, riprendendo la losanga centrale. Le linee laterali delle singole losanghe risaltano visivamente, grazie ad un effetto 3D che le scolpisce. In funzione delle versioni (Evolution, Techno, Esprit Alpine), le righe sono color Nero, Cromo Satinato o Cromo Nero, per distinguere le versioni.

La lama aerodinamica, elemento distintivo dell'identità dei precedenti allestimenti Rs Line ed E-Tech Engineered, ora arricchisce il paraurti delle versioni alto di gamma Techno ed Esprit Alpine. Ė in tinta carrozzeria nella versione Techno e Grigio Satinato nella versione Esprit Alpine.

Sul versante posteriore dell'auto, invece, il logo al centro del portellone è, come all'anteriore, color Cromo Nero che si ritrova anche nella grafica del nome e nei terminali di scarico.

Invece, i fari sono stati sottoposti ad un trattamento del cristallo leggermente fumé, per conferire maggiore modernità. La cromatura degli elementi decorativi (calandra, cornice dei finestrini, ecc.) scompare su tutta la gamma, sostituita, in funzione delle versioni, dai colori nero, nero satinato o nero lucido.

Proprio come i modelli più recenti della gamma Renault, anche Nuovo Arkana è ora disponibile nell'allestimento alto di gamma Esprit Alpine, con uno spirito che strizza l'occhio alla sportività. Gli ordini di tutta la gamma rinnovata saranno aperti nel corso dell'estate, in funzione dei diversi mercati.





