Volkswagen ID.3, promossa a pieni voti all'esame di maturità

Uno dei modelli simbolo della transizione verso il 100% elettrico, la Volkswagen ID.3 arriva alla sua seconda generazione (era stata presentata staticamente nel 2019) e compie un importante passo in avanti nel look, nella qualità degli interni e nella fruibilità.

Grazie alle modifiche al frontale e al cofano ID.3 assume infatti un aspetto meno visionario e per alcuni versi meno 'radical chic' della precedente. E con la muscolarità del frontale, le aperture di raffreddamento ottimizzate e le superfici verniciate del scudo paraurti molto più estese, si avvicina piuttosto al mondo delle segmento C premium a batteria.

Nell'abitacolo spiccano perfezionamenti ed arricchimenti. E' il caso delle morbide superfici della plancia, imbottite di materiale espanso, che creano una nuova esperienza tattile. O ancora delle porte che sono state rimodellate e rivestite con finiture più morbide e più estese.

Gli interventi interni ed esterni - ed anche quelli forse più importanti sul software - sono stati calibrati dalla Casa di Wolfsburg con attenzione, mano leggera e massima attenzione alle reali esigenze dell'utente, anche sulla base della stretta collaborazione con i clienti gestita fisicamente e in modalità virtuale attraverso il web.

Quando aveva debuttato quattro anni fa, la ID.3 era stata il primo modello elettrico del Gruppo Volkswagen basato sulla piattaforma Meb. Quello che arriva ora è un upgrade completo, che forse per la prima volta (visto che si tratta di un'auto a cavallo tra le vecchie generazioni e i modelli connessi e basati sul software) riguarda più ciò che non si vede sotto la carrozzeria - il 'case' - e l'hardware che è rappresentato dal sistema propulsivo, dal telaio e dagli altri elementi che garantiscono il funzionamento della vettura.



Nella nuova ID.3 debutta infatti un software di ultima generazione, che migliora e perfeziona tutti i sistemi di confort e di assistenza, oltre a elevare a qualità del comportamento dinamico. E' quanto abbiamo potuto verificare in un articolato test sulle strade attorno a Verona, registrando un comportamento più preciso sia nell'ingresso in curva (ricordiamo che ID.3 è una trazione posteriore quindi più guidabile nel misto, anche stretto) sia nel mantenimento delle traiettorie autostradali.

A differenza della prima ID.3, che proponeva tre livelli di batteria (45, 58 e 77 kWh) il modello 2023 debutta solo con i due livelli più performanti in termini di autonomia e che, grazie ai miglioramenti dei sistemi di gestione e dell'aerodinamica mostrano anche incrementi a livello di omologazione Wltp.

Nessuna novità invece per ciò che riguarda il gruppo propulsivo che resta quello da 150 kW (204 Cv) e 310 Nm di coppia della generazione che aveva debuttato commercialmente nel 2020. Nell'accelerazione 0-100 la nuova ID.3 Pro Performance con batteria da 58 kWh lima di un decimo il tempo (si passa da 7,4 a 7,3 secondi) mentre non cambia lo scatto della versione Pro S da 77 kWh, cioè 7,9 secondi. Il valore è più alto, evidentemente, perché questa versione è più pesante per effetto della batteria maggiorata. Identica in entrambi i casi la velocità massima, limitata elettronicamente a 160 km/h. Le attività nell'uso quotidiano e nei viaggi più lunghi sono facilitate dai comandi 'user friendly' (come l'Ev Route Planner che informa della disponibilità dei punti di ricarica) e da diverse novità come l'head-up display con realtà aumentata, il sistema di comando vocale basato sul Cloud e perfino - oltre alla possibilità di ricevere gli aggiornamenti over-the-air - di utilizzare la connessione per fare acquisti di optional attivabili (Functions on demand) come il sistema di navigazione e il climatizzatore automatico confort a due zone.

ID.3 Pro Performance può beneficiare dell'ecobonus riservato alle vetture con emissioni 0-20 g/km di CO2 e prezzo di listino inferiore a 35.000 euro (Iva e messa su strada escluse).

