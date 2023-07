Tre nuove livree per le diverse anime di Alpine A110

Alpine arricchisce l'offerta delle sue personalizzazioni con nuove livree per la A110. L'offerta consiste in tre livree dal design inedito e che traggono ispirazione dalle componenti del Dna Alpine, ovvero French Signature, Racing Heritage e US Racing 2023.

La livrea French Signature punta ad un'eleganza tutta francese e sottolinea le origini di Alpine con la linea tricolore, che va dal cofano fino al tetto, rispecchiando le origini francesi di Alpine a Dieppe. La colorazione riprende anche il motivo triangolare 'Snowflakes' adottato da Alpine per la Formula 1 e l'Endurance. Il tetto di A110 si arricchisce poi della A con la freccia simbolo di Alpine. La livrea French Signature è disponibile in Italia al prezzo di 1.520 euro IVA inclusa.

Racing Heritage è invece un flashback al 1955, anno della fondazione del marchio da parte di Jean Rédelé. La doppia striscia bianca, che attraversa cofano e tetto giungendo fino al bagagliaio posteriore, riprende i codici del racing 'vintage'.

Il numero 55 troneggia sul cofano in un cerchio bianco. La livrea Racing Heritage è disponibile in Italia a partire da 1.520 euro IVA inclusa.

Alle leggendarie imprese della cronoscalata di Pikes Peak fa invece riferimento la livrea US Racing 2023, replica della livrea di A110 Pikes Peak che, il 25 giugno 2023, ha preso d'assalto le 156 curve della leggendaria competizione in salita.

Con la sua prima partecipazione alla famosa cronoscalata americana, A110 Pikes Peak ha battuto il record della sua categoria ed è salita sul podio. Questa livrea è destinata ad A110 color 'Bianco Ghiaccio' e 'Bianco Iridato', ad un prezzo in Italia di 8.100 euro IVA inclusa.

Dal 12 luglio 2023, Alpine commercializzerà queste tre livree esclusive in Francia, e nella maggior parte dei paesi dove è presente la Marca, tramite l'Atelier Alpine. La commercializzazione in Italia avverrà domani, 13 luglio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA