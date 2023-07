Pininfarina Battista Edizione Nino Farina tributo pilota F1

Sono solo cinque gli esemplari della Battista Edizione Nino Farina, serie speciale della hypercar completamente elettrica, che Automobili Pininfarina ha dedicato al celebre pilota Giuseppe ‘Nino’ Farina nipote del fondatore.

Un campione passato alla storia per aver vinto nel 1950 (al volante di un'Alfa Romeo) il primo GP e il primo Campionato di Formula 1 della storia. Caratterizzate dalla verniciatura Rosso Nino, con tocchi di nero, bianco e blu in vari punti della elegante - seppur aggressiva - carrozzeria queste 5 speciali Battista si distingueranno all’esterno per le ruote dorate e i numeri 01 su entrambi i lati.

All’interno spiccano i sedili a contrasto realizzati in pelle sostenibile (nera per il guidatore e beige per il passeggero) con elementi in Alcantara e ricami Nino Farina. Presenti anche numerazione progressiva e riproduzioni della firma del celebre pilota di F1. Rispetto alla normale Battista l'Edizione Nino Farina non presenta invece novità nei propulsori e nel resto della piattaforma.

I quattro motori elettrici indipendenti (uno per ogni ruota) sviluppano in totale la sbalorditiva potenza di 1900 Cv e 2300 Nm di coppia sufficienti per realizzare lo scatto 0-100 km/h in soli 1,79 secondi e toccare una velocità massima di 430 km7h. Il primo esemplare della Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina farà il suo debutto al Goodwood Festival of Speed, dal 13 al 16 luglio.

Sarà guidato nella celebre prova cronometrata Hill-Climb dall'ex pilota di F1 e già primatista alla gara Goodwood Nick Heidfeld.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA