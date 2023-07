Il puzzle di Experimental si arricchisce di nuovi elementi

In attesa dell’anteprima mondiale prevista il 5 settembre all'IAA Mobility di Monaco, Opel svela un altro dettaglio della concept che “fornirà una chiara anticipazione del futuro del brand - si legge nella nota - dando forma alla sua visione più tecnica ed estrema della filosofia Bold and Pure in termini di design”. La scorsa settimana era stato comunicato il nome (Experimental) e ora alcune immagini mostrano l'estrema precisione e la grande attenzione ai dettagli di questa vettura che sarà il nuovo simbolo del processo di evoluzione dei modelli Opel.

“Experimental segna l'inizio di un nuovo capitolo per il nostro brand - ha detto Florian Huettl, ceo di Opel - È stata progettata per fornire una visione tangibile della direzione che il marchio Opel sta intraprendendo. Sveleremo presto ulteriori dettagli, quindi restate sintonizzati”. Una delle caratteristiche più accattivanti che le immagini ci suggeriscono è l'ulteriore sviluppo del Compass, cioè l'elemento guida della filosofia del design Opel che prende il suo nome dalla forma della bussola che costituisce il logo sulle auto.

Il nuovo Blitz (il marchio a forma di fulmine) è illuminato ed è posizionato con fierezza al centro, in una nuova rielaborazione dell'Opel Vizor, la caratteristica fascia anteriore che caratterizza il marchio, nonché elemento tecnologico. Come mostra Experimental è accompagnato dalla firma luminosa a forma d’ala sull'asse orizzontale, mentre la piega centrale illuminata aggiunge ulteriore drammaticità. Sul retro della concept una grafica animata da luci rosse sulla superficie della carrozzeria suggerisce la ripetizione dell’icona bussola. Anche Opel Experimental condividerà l'efficienza aerodinamica che da sempre è un tratto distintivo dei veicoli della Casa tedesca.

La struttura accattivante delle ruote indica che anche questo concept condividerà l’attenzione alla efficienza energetica. Gli spunti futuristici proseguono nell'abitacolo, con la struttura profilata dei sedili ergonomici, tipici delle vetture Opel, anticipa l’approccio sostenibile e attento alle risorse dei futuri modelli di serie che prenderanno spunto da Experimental.

