Aston Martin Valour: sarà realizzata in soli 110 esemplari

L'Aston Martin Valour è la vettura celebrativa della casa di Gaydon, realizzata per il suo 110° anniversario; si tratta di un'esclusiva edizione speciale che sarà costruita in soli 110 esemplari.

Esteticamente si contraddistingue per la carrozzeria in fibra di carbonio con cofano a conchiglia dotato di un'ampia presa d'aria a "ferro di cavallo" e di due condotti NACA.

Anche la griglia Aston Martin è stata evoluta attraverso una sua sezione centrale definita da listelli in alluminio, e due grandi prese d'aria in fibra di carbonio su entrambi.

Nel frontale non mancano fari rotondi a LED di ispirazione classica, ed uno splitter anteriore che lavora in sinergia con le prese d'aria sui parafanghi anteriori, il pannello parabrezza posteriore, ed il diffusore posteriore, per raggiungere l'equilibrio aerodinamico.

In coda poi, sono protagonisti i gruppi luminosi a LED che richiamano la hypercar Valkyrie, ed un sistema di scarico a tre terminali realizzato in acciaio leggero inossidabile.

L'abitacolo a due posti sfoggia la leva della trasmissione manuale con un meccanismo di cambio a vista e combinazioni di materiali di pregio che possono essere create dai clienti.

Ampie le personalizzazioni anche della livrea, con il valore aggiunto di poter rivolgersi al reparto Q per creare specifiche su misura.

La meccanica è affidata al motore anteriore V12 da 5,2 litri che esprime 715 CV e 753 Nm di coppia massima ed è accoppiato ad un cambio manuale a sei marce su misura.

Tutto questo potenziale è gestibile attraverso l'azione del differenziale meccanico a slittamento limitato supportato dai sistemi elettronici di controllo della trazione e della stabilità, dall'impianto frenante carboceramico, e dalle sospensioni su misura, con ammortizzatori, molle e barre antirollio adattive studiate specificamente per la vettura.

