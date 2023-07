Per Emira Lotus sceglie il potente motore Amg 4 cilindri 2.0

Ultimo modello della Lotus con motore termico, la Emira debutterà il prossimo 13 luglio al Goodwood Festival of Speed nella inedita versione 360 Cv con propulsore a quattro cilindri di origine Mercedes Amg. Si tratta del motore turbocompresso M139 - il più potente al mondo con questo frazionamemto - che è già utilizzato su diversi modelli prestazionali della Stella a Tre Punte come le Amg A45, C63 SE Performance e SL 43.

Nell'applicazione per la Lotus l'output è però diverso rispetto ai due livelli previsti per i modelli Mercedes e Amg ( 387 e 421 Cv) ed è stato oggetto di quelle che l'azienda definisce 'modifiche fondamentali'.

Per poter collocare il motore in posizione centrale posteriore è stato realizzato infatti un nuovo sistema di aspirazione e scarico, che comporta una riduzione della potenza a 360 Cv con una coppia massima di 317 Nm.

Tra le altre novità rispetto alla Emira equipaggiata con il propulsore Toyota V6 sovralimentato da 400 Cv - presente anche nella Lotus Evora ed Exige - e che poteva essere accoppiato ad un cambio manuale, la nuova versione 2.0 è proposta solo con un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti.

