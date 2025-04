Kia e LG, siglata partnership per i nuovi PBV Concept

Kia Corporation e LG Electronics hanno annunciato la firma di una partnership finalizzata all'implementazione di soluzioni per la mobilità sulla base della tecnologia PBV (Platform Beyond Vehicle) di Kia.

In occasione del Seoul Mobility Show 2025, le due aziende hanno firmato un memorandum d'intesa (Mou) presso lo stand Kia e hanno svelato concept vehicles per inediti spazi mobili di lavoro e ricreativi, che integrano le apparecchiature avanzate nei PBV di Kia. Presenti per la firma del Mou Won-Jeong Jeong, Executive Vice President and Head of Korea Business Division di Kia, e Lyu Jae-cheol, president di LG Home Appliance Solution Company.

L'accordo consente di integrare la tecnologia PBV di Kia con l'esperienza di LG nelle soluzioni AI. Le due aziende puntano ad offrire innovativi spazi mobili, corredando i PBV di Kia di apparecchiature avanzate e personalizzandoli in base alle specifiche richieste degli utenti, al fine di adattarli perfettamente ai diversi stili di vita alle più strette esigenze professionali.

Questo consentirà di trasformare il proprio veicolo in uno spazio altamente personalizzato con la funzione di ufficio, studio, lounge o altro.

''Offrendo inedite soluzioni di spazio mobile che combinano le automobili con gli elettrodomestici, puntiamo a portare avanti una trasformazione negli stili di vita degli utenti - ha dichiarato Won-Jeong Jeong, executive vice president and head of Korea business division di Kia - Questa partnership con LG Electronics promuove il valore fondamentale dei PBV, contribuendo a un nuovo paradigma di mobilità in cui i veicoli evolvono per divenire spazi mobili personalizzati per vivere e lavorare''.

Kia e LG presentano al Seoul Mobility Show 2025 due concept vehicles PV5 Spielraum (in tedesco: "gioco spazio") che rimandano al concetto di ambienti di mobilità flessibili.

Spielraum Studio concept si rivolge a singoli professionisti che viaggiano molto e hanno bisogno di spazio per lavorare ma anche di spazio di archiviazione.

È dotato di elettrodomestici LG alimentati dall'intelligenza artificiale, come gli Stylers modulari, di specchi intelligenti e di macchine per il caffè, integrati per ottimizzare l'abitacolo di PV5.

Spielraum Glow cabin concept è stato progettato invece per fornire una risposta alla domanda in costante aumento di esperienze "car picnic".

Offre pertanto elettrodomestici come frigoriferi, forni Lightwave e cantinette per il vino ed è in grado di supportare senza soluzione di continuità un'ampia gamma di attività ricreative all'aperto. Ogni elettrodomestico è dotato di MoodUP panels che regolano il colore in base alle preferenze dell'utente per un'esperienza unica. Le due aziende stanno lavorando insieme per lanciare sul mercato i concept nella seconda metà del 2026.

Con la firma di questo accordo, come base di partenza, l'intendimento delle due aziende è di collaborare anche allo sviluppo di elettrodomestici avanzati e di soluzioni AI in grado di semplificare e migliorare le attività quotidiane.



