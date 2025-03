Hyundai Motor Group presenta Pleos e punta al cloud

Si chiama Pleos il nuovo brand lanciato da Hyundai Motor Group e dedicato ai software per la mobilità. La presentazione ha coinciso con la conferenza per sviluppatori Pleos 25 a Seoul, dove sono stati svelati anche diversi piani di collaborazione con partner globali per potenziare gli ecosistemi della app di bordo.

L'evento ha rappresentato un passo importante nell'evoluzione del Gruppo in azienda tecnologica per la mobilità, per un aggiornamento sullo stato di sviluppo dei Software-Defined Vehicles e l'illustrazione dei piani per la creazione di un mercato e di un ecosistema di app, basati sul sistema di infotainment di nuova generazione dell'azienda.

"In un settore automotive in rapida evoluzione - ha commentato Chang Song, presidente e head of Hyundai Motor and Kia's advanced vehicle platform division - Hyundai si dedica allo sviluppo degli SDV dal 2023. Oggi, qui a Pleos 25, stiamo trasformando la nostra identità in un'azienda che offre esperienze di mobilità basate sui software. Il nostro obiettivo finale è realizzare una 'Cloud Mobility' in cui tutte le forme di mobilità sono connesse tramite software nel cloud, evolvendosi costantemente nel tempo".

Pleos è una piattaforma software per la mobilità che supporta tutti i dispositivi in movimento affinché lo facciano in modo autonomo e siano gestiti in maniera intelligente. Connette trasporto e infrastrutture, inclusi i veicoli, per aiutare utenti, aziende e città a creare un ambiente di mobilità più libero ed efficiente.

Questo pacchetto tecnologico abilita una gamma di funzioni per la mobilità intelligente come la guida autonoma, la connettività veicolare, l'analisi dei dati in tempo reale e la pianificazione ottimizzata dei percorsi, offrendo una base per migliorare l'esperienza utente e massimizzare l'efficienza delle operazioni di mobilità urbana.

Per realizzare un ambiente di mobilità basato sul software, il Gruppo sta evolvendo verso gli SDV attraverso innovazioni nell'architettura elettrica ed elettronica, affiancate allo sviluppo di un sistema operativo proprietario e di Pleos Connect. Questi progressi permettono ai veicoli di diventare piattaforme software efficienti e flessibili, rafforzando la connettività tra veicoli e infrastrutture.

