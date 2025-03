Le Bmw Neue Klasse ancora più interattive grazie ad Alibaba

Bmw e Alibaba Group hanno annunciato un'espansione della partnership strategica in Cina che punta a sviluppare un motore AI personalizzato per le auto della Casa di Monaco, costruite in quel Paese.

Basato sul modello Tongyi AI di Alibaba e alimentato da Yuanshen AI della startup Banma (finanziata da Alibaba) questo sistema avanzato - si legge nella nota congiunta - migliorerà l'assistente personale intelligente Bmw.

Il debutto per questa evoluzione basata sull'intelligenza artificiale dovrebbe debuttare nel 2026 nei modelli della famiglia Neue Klasse prodotti in Cina da Bmw, promettendo un'interazione uomo-macchina più naturale, intelligente e intuitiva. Alibaba è un partner di Bmw dal 2015 ed ha collaborato in vari domini digitali negli ultimi dieci anni. La partnership si è evoluta partendo da e-commerce, Cloud computing e navigazione per arrivare a cockpit intelligenti, interazione vocale e modelli funzionali di grandi dimensioni basati sull'intelligenza artificiale.

Il nuovo Bmw Intelligent Personal Assistant sarà gestito - attraverso un framework AI Agent - da Yuanshen AI di Banma. Sarà così possibile disporre di un compagno digitale più reattivo e personalizzato con capacità di comunicazione di tipo umano, coordinamento multi-agente e integrazione di ecosistema aperto, Secondo Banma ciò permetterà un riconoscimento preciso dell'intento, ma anche esecuzione di comandi complessi, comprensione semantica sfumata e ragionamento logico.

Per soddisfare le esigenze dei consumatori cinesi, Bmw introdurrà i due agenti AI denominati Car Genius e Travel Companion basati rispettivamente su Tongyi AI e Banma Yuanshen AI, per fornire un'integrazione perfetta tra mobilità, esperienze del terzo spazio e servizi ecosistemici.



