Bosch Comvac, soluzioni intelligenti per prossima industria

La presenza di Bosch al grande evento denominato Comvac Hannover Messe - e che si svolge nell'omonima città tedesca dal 31 marzo al 4 aprile - coincide perfettamente con lo slogan 'Automation for a world in motion' che caratterizza questa edizione della fiera. Dall'idraulica e dall'elettrolisi al software e in particolare all'intelligenza artificiale,. Bosch progetta, sviluppa e produce soluzioni avanzate conio costante obiettivo di migliorare l'efficienza e la produttività garantendo al tempo stesso la massima sostenibilità.

Al proprio stand alla Hannover Messe, Bosch esporrà numerose novità tecnologiche dedicate, assieme a specifici servizi digitali, all'industria del futuro. Èil caso dell'Hub Idraulico con cui Bosch semplifica e accelera l'assistenza e la manutenzione per i prodotti idraulici industriali, riducendo così al minimo l'indisponibilità delle macchine.

Bosch Rexroth rende disponibile questa assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie anche a strumenti basati sull'intelligenza artificiale (in questo ambito collaborando con Amazon Web Services) che forniscono risposte a domande specifiche, come per esempio cosa fare in caso di perdita d'olio. Riflettori puntati anche sullo stack di elettrolisi che è il cuore di ogni elettrolizzatore. Quello proposto da Bosch - che verrà lanciato nel corso dell'anno - comprende più di 100 celle elettrolitiche che utilizzano l'elettricità per scindere l'acqua in ossigeno e idrogeno. È progettato per una potenza di 1,25 megawatt, che corrisponde a un tasso di produzione di idrogeno di 23 kg all'ora. La pressione dell'idrogeno risultante è superiore a 30 bar.

Lo completa il Pure Water System fornito da Bosch Manufacturing Solutions (BMG) che produce acqua ultrapura da destinare all'elettrolisi. Il sistema BMG utilizza processi termici (distillazione a risparmio energetico) ed elettrochimici (la cosiddetta deionizzazione) per rimuovere impurità come sali o metalli.

Bosch Manufacturing Solutions propone anche un sistema innovativo per il testing sicuro ed efficiente di stack di elettrolisi PEM fino a 1 megawatt. Il contatto automatico degli elettrolizzatori all'anodo, al catodo e all'alimentazione aumenta la precisione e riduce il tempo necessario per i test. Arriva invece da Bosch Rexroth - attraverso la collaborazione con FirstElement Fuel, leader negli Stati Uniti nel settore del rifornimento di idrogeno liquido - la stazione CryoPump che è in grado di ridurre i costi operativi di questo ambito commerciale fino al 70%.

Con CryoPump il rifornimento dei mezzi pesanti viene ridotto a circa dieci minuti, con un'efficienza che cresce fino al 95% rispetto alle pompe convenzionali. Gli intervalli di manutenzione vengono estesi a oltre 4.000 ore.

Con un ingombro inferiore a 11 metri cubi e un livello di rumorosità inferiore a 65 dB(A), le stazioni CryoPump sono ideali per l'utilizzo nelle aree esistenti con pompe di benzina e gasolio, anche in aree residenziali. La produzione di batterie è considerata una tecnologia chiave per la transizione energetica. Ad Hannover Messe, Bosch Rexroth dimostra come realizzare flussi di valore complessi e movimenti di materiali estremamente dinamici utilizzando soluzioni reali lungo l'intero flusso di valore: dal magazzino virtuale e dalla preparazione delle celle all'assemblaggio di moduli e pacchi, fino al trasporto e al collaudo di fine linea. Ma, come è evidente, anche la compressione e lo stoccaggio dell'idrogeno sono una questione chiave nella transizione energetica. Per questo Bosch ha sviluppato un compressore in grado di comprimere oltre 11 metri cubi standard di idrogeno all'ora fino a 350 bar.

Ciò corrisponde più di un chilogrammo di idrogeno. Le dimensioni compatte del compressore e il peso estremamente ridotto, inferiore a dieci chilogrammi, ne facilitano notevolmente l'installazione e la manutenzione. Ad Hannover si parlerà anche di HeyBosch, la piattaforma IA avanzata - frutto della collaborazione con Microsoft - basata su Microsoft Azure. HeyBosch migliora la gestione dei dati per le aziende industriali fornendo approfondimenti sui dati, rendendo i dati ingegneristici complessi di facile comprensione e utilizzando l'IA generativa per consentire la formazione degli utenti.



