Test nei vulcani dell'Auvergne per la ruota lunare Michelin

Michelin prosegue lo sviluppo del prototipo di ruota lunare senza aria ideato e sviluppato per soddisfare il bando di gara della NASA per il suo programma Artemis.

Costruita con una struttura flessibile di materiali semirigidi - che riprende i concetti espressi con la soluzione Uptis utilizzabile su auto e veicoli commerciali - la Lunar Whell è ora applicata su un 'rover' elettrico sperimentale che simula quello che potrebbe essere l'impiego sul veicolo Artemis.





Una soluzione semplice e rivoluzionaria al tempo stesso, come abbiamo potuto verificare durante i test che Michelin, con la squadra diretta da Sylvain Barthet, responsabile del settore 'ruote del futuro' e del progetto Vision, sta svolgendo nel cratere spento del vulcano di Saint-Ours-les-Roches nell'Auvergne, nei pressi di Clermont-Ferrand.

I requisiti che la Lunar Whell sono complessi e totalmente diversi rispetto alle condizioni d'uso sulla Terra. Questa ruota dovrà garantire - ad esempio - un'aderenza e una trattività sul suolo lunare in presenza di una gravità pari a un sesto di quella terrestre.

Può essere abbastanza difficile salire pendii sabbiosi sulla Terra, ma è ancora più complesso sulla Luna, dove il rover affronterà pendenze fino a 20 gradi su terreni cedevoli e mai compattati. Ciò richiederà ruote specifiche e resistenti che forniscano aderenza su un ampio spettro di tipi di superficie, aiutate dall'avere la più grande area di contatto possibile.

Inoltre la superficie della Luna non è protetta da un'atmosfera e i livelli di UV sono di conseguenza molto più elevati e i materiali invecchiano più velocemente. Le ruote del rover dovranno anche resistere alle radiazioni elettromagnetiche e sulle grandi variazioni di temperatura.

Il rover equipaggiato Michelin trascorrerà gran parte del suo tempo all'ombra e quindi non sarà in grado di ricaricare frequentemente le sue batterie tramite i suoi pannelli solari.

Di conseguenza, i materiali e il design ideati da Michelin dovranno ridurre al minimo il fabbisogno energetico per preservare l'autonomia del veicolo.

Per funzionare in modo affidabile per oltre 10.000 km o 10 anni, in aggiunta alle sue capacità fuoristrada su sabbia, rocce e crateri, le ruote Lunar Whell dovranno essere realizzate con materiali particolarmente resistenti in grado di mantenere le loro proprietà.



