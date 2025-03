Mild Hybrid made in Marche, presentato allo Smau di Londra

La jesina Green Vehicles ha presentato allo Smau di Londra un brevetto internazionale per la riconversione in Mild Hybrid di veicoli commerciali con motore endotermico.

La tecnologia, sviluppata nelle Marche a partire dalla tesi di laurea dell'ingegnere Lodovico Basilici Menini, consentirebbe una riduzione delle emissioni del 15%, un abbattimento dei costi di gestione fino al 25% e un calo dei consumi di carburante del 20%.

Il sistema, applicabile anche su veicoli già in circolazione, è stato sviluppato grazie ai fondi di Next Appennino, il programma per il rilancio delle aree colpite dal sisma del 2016.

"Smau è un evento chiave per l'innovazione, e questa è una conferma dell'eccellenza marchigiana nel settore della mobilità sostenibile", ha spiegato Enrico Cappanera, general manager di Green Vehicles.



