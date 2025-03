Lotus insieme a CaoCao Mobility per la guida autonoma

Tramite un comunicato, Lotus ha annunciato che il dipartimento Lotus Robotics ha avviato una partnership con CaoCao Mobility, per accelerare la realizzazione di sistemi di guida autonoma a livello globale. Nello specifico, la collaborazione ha contribuito a lanciare in Cina il primo sistema di guida autonoma istallato su un'auto che consente a quest'ultima di viaggiare senza conducente, rendendola capace di effettuare ogni operazione in automatico.

Il programma pilota svolto a Suzhou e Hangzhou in Cina, è stato completato con successo, percorrendo senza alcuno intervento umano 13.545 km nelle aree di prova, e dimostrando la sicurezza e l'affidabilità del software e dei servizi Lotus Robotics nel mondo reale. Il prossimo passo, sempre operando nelle stesse città cinesi, sarà quello di lavorare per rendere il sistema reattivo alle situazioni inaspettate, come attraversamenti pedonali imprevisti.

Al momento, Lotus Robotics collabora con numerosi marchi automobilistici, tra cui tra cui Lynk & Co, e tra i suoi prodotti troviamo ROBO Soul: una gamma completa di software di guida autonoma, fino al quarto livello, che può essere integrata in qualsiasi veicolo; ROBO Galaxy: una gamma di strumenti basati su cloud che supportano ROBO Soul e permettono alle aziende di gestire e analizzare i dati delle loro flotte a guida autonoma; e ROBO Matrix, che sfrutta l'intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza e la precisione della guida autonoma.





