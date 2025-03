Per Mercedes e Setra connessione online su tutti i nuovi bus

Tempistica di arrivo dei bus, informazioni ai passeggeri, gestione della flotta in tempo reale e riduzione dei costi di esercizio sono solo alcuni degli aspetti che traggono beneficio dalla connessione online dei mezzi pubblici e che per un periodo limitato saranno disponibili gratuitamente per tutti i nuovi clienti degli autobus Mercedes-Benz e Setra.

Il Gruppo Daimler Bus ha, infatti, deciso di proporre temporaneamente senza sovrapprezzi i suoi Digital Services Package per tre anni su tutti i veicoli nuovi dei suoi due marchi. Pacchetto che sarà esteso a 6 anni per i clienti degli elettrici eCitaro ed eIntouro e dei fuel cell a idrogeno ECitaro FC. Una possibilità che permette, tra l'altro, di verificare consumi e condizioni dei singoli veicoli, livello di carica delle batterie degli elettrici, necessità di interventi di assistenza in officina oltre alle classiche applicazioni legate al controllo della posizione della vettura tramite strumenti satellitari.

Per quello che riguarda i consumi, sia dei Diesel sia degli elettrici, il pacchetto di servizi digitali - chiariscono dal gruppo tedesco - permette di valutare separatamente quelli legati alla "trazione e alle utenze ausiliarie, come gli impianti di riscaldamento o di condizionamento. Ciò consente un migliore confronto tra i singoli veicoli e, se necessario, l'introduzione di misure adeguate per ridurre il consumo di energia, ad esempio attraverso una formazione mirata dei conducenti".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA