Hyundai Kia e Samsung SDI insieme per le batterie dei robot

Attraverso un accordo, Hyundai, Kia e Samsung SDI lavoreranno allo sviluppo congiunto di batterie ad alte prestazioni destinate alla robotica, con l'obiettivo di migliorare la densità energetica, la potenza e la durata della carica di questo genere di accumulatori.

La partnership è stata avviata mediante la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) presso l'Uiwang Research Center di Hyundai Motor Group, nel corso di un evento al quale erano presenti Dong Jin Hyun, vice President e head of robotics LAB di Hyundai e Kia, e Hans Cho, executive vice president e head of strategic marketing team di Samsung SDI.

Le batterie che verranno sviluppate a seguito di questa collaborazione verranno integrate in robot di servizio di vario tipo, e proprio la natura complessa e le forme irregolari dei robot rappresentano le principali difficoltà di sviluppo, in quanto limitano lo spazio per l'installazione delle batterie, mentre l'utilizzo di celle più piccole ne riduce la capacità di erogazione dell'energia. Per questo la sfida è quella di realizzare batterie ad alte prestazioni progettate per adattarsi a spazi ridotti e dalla densità energetica più elevata.

Nello specifico, il Robotics LAB di Hyundai e Kia testerà le nuove batterie, ne valuterà le prestazioni, l'autonomia e la durata operativa, con particolare attenzione alle massime capacità di carica e scarica. Inoltre, sia Hyundai che Kia andranno ad affiancare Samsung SDI in attività di marketing per supportare la crescita del mercato della robotica.



