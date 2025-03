Piaggio lancia nuove tecnologie per il robot Kilo

Piaggio Fast Forward (Pff), la società del gruppo Piaggio con sede a Boston incentrata sulla robotica e mobilità del futuro, ha sviluppato due tecnologie innovative che mirano ad aumentare significativamente la produttività della logistica delle merci. Lo rende noto un comunicato del gruppo, nel quale si specifica che nel corso di ProMat 2025 di Chicago, una delle principali fiere a livello mondiale della logistica e del delivery, Pff presenterà la nuova tecnologia Forward Following e la funzionalità Trips per kilo, "entrambe pensate per migliorare la collaborazione tra umani e robot". "Grazie a una tecnologia estremamente innovativa, i robot kilo sono in grado di seguire l'operatore, indipendentemente dalla posizione di quest'ultimo (back follow o front follow)", spiega la società, aggiungendo che "attraverso l'apposita App sviluppata internamente e con un semplice pairing con kilo, infatti, il robot si muove intuendo il percorso da seguire". Sarà inoltre presentato lo Smart Behaviors Database, "il più grande dataset esistente di acquisizione dei movimenti di persone che interagiscono con altre persone e oggetti all'interno di ambienti chiusi", conclude Piaggio.





