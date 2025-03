Nuova Mercedes CLA, rivoluzione hi-tech

Con la nuova CLA debutta il Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) che, separando hardware e software, consente uno sviluppo software più rapido e adattabile. Collegato al Mercedes-Benz Intelligent Cloud, infatti, permette di effettuare aggiornamenti over the air relativi a tutta la vettura, compresi i sistemi di assistenza alla guida. Per il sistema MB.OS la casa della stella sfrutta la collaborazione con partner globali del calibro di Google e Microsoft, ma la sua forza sta anche nella possibilità di poter integrare contenuti provenienti da altri fornitori.

Nello specifico MB.OS controlla quattro aree: l'infotainment, tutto ciò che riguarda il corpo vettura, la guida ed il comfort, gli aiuti a supporto del guidatore, e la ricarica (per il modello elettrico).

La nuova generazione di MBUX, la quarta per esattezza, pur garantendo la già apprezzata esperienza cliente, si evolve integrando l'intelligenza artificiale di Microsoft e Google in un unico sistema. L'assistente virtuale MBUX, che si basa su ChatGPT4o e sulla ricerca Microsoft Bing consente dialoghi complessi ed ha una memoria a breve termine.

La plancia è dominata da tre schermi: quello della strumentazione da 10 pollici e quelli per infotainment ed intrattenimento passeggero, entrambi da 14 pollici, alimentati da chip ad alte prestazioni e che sfruttano la grafica di Unity Game Engine.



