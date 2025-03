Kia, raggiunti 1,5 milioni di utenti del sistema Kia Connect

Kia Europe festeggia il raggiungimento di un traguardo storico: 1,5 milioni di utenti Kia Connect, un obiettivo importante che segna una pietra miliare nell'evoluzione del sistema di connettività per i veicoli del brand coreano.

Proposto con il nome 'UVO Connect' nel 2019 ha, da subito, raccolto 32.500 utenti. Nel corso degli anni, Kia Connect ha fatto registrare una crescita esponenziale, con numeri più che triplicati tra il 2021 e il 2024, in particolare facendo segnare tra il 2023 e il 2024 un aumento del 32% degli utilizzatori. "Oggi, in Europa, quasi il 94% dei proprietari di Kia utilizza attivamente Kia Connect - ha dichiarato Olivier Pascal, General Manager Connect Cars di Kia Connect - In 13 dei 28 Paesi in cui è presente Kia Europe, la percentuale supera questa media. I proprietari di EV con un account attivo, in particolare, sono gli utenti più coinvolti e rappresentano il 95 percento dei proprietari di EV Kia".

Il 2024 è stato un anno fondamentale nella storia di Kia Connect: a partire da gennaio dello scorso anno, Kia ha avviato una serie di collaborazioni, tra cui quella con 4screen per migliorare la connettività in auto. Questa partnership ha elaborato una piattaforma real-time per i veicoli Kia, consentendo l'accesso ai servizi basati sulla geolocalizzazione e a promozioni personalizzate, direttamente dagli schermi del sistema di infotainment. L'evoluzione di Kia Connect è in continuo divenire grazie a piani per ulteriori sviluppi, tra cui una più ampia integrazione con gli ecosistemi delle smart city e con esperienze utente arricchite.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA