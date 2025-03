Deloitte Italia, l'AI nell'auto non è solo guida autonoma

"L'intelligenza artificiale nell'automotive viene solitamente collegata al tema della guida autonoma, però da molti anni di fatto è presente con l'applicazione alla telemetria per le performance delle auto, nell'ambito della predizione dei guasti e in tutta la filiera, dalla ricerca e sviluppo fino al post-vendita". Lo spiega Alfredo Garibaldi, partner e responsabile AI and Data Country di Deloitte Italia, tra i partecipanti del convegno 'AI on the move - L'intelligenza artificiale al servizio dell'automotive e della mobilità', la terza tappa del Roadshow ANSA tenutasi oggi a Modena al Datacenter di Unimore.

"Abbiamo diversi casi di applicazione che testimoniano ciò che è stato fatto con l'AI nell'ambito dell'automotive", sottolinea Garibaldi. Tra questi, il supporto alle case automobilistiche nell'adeguamento, in fase di produzione, alle normative dei Paesi: qui l'intelligenza artificiale riesce a compiere in poche ore un processo che richiederebbe diversi giorni. "In ambito di filiera - aggiunge Garibaldi - usiamo la AI sui maggiori rivenditori di automobili. Si riesce a fare un'applicazione per applicare margini variabili, adottando un metodo di ricompensa che consente di massimizzare il beneficio sia per i produttori di automobili sia per i rivenditori". Altri casi di impiego della AI coinvolgono il tema della sostenibilità, per minimizzare sprechi e consumo dei materiali, e l'analisi dei dati, nel campo del marketing.

"Per la propria natura multidisciplinare Deloitte è in grado di supportare le case automobilistiche a 360 gradi e quindi fornire un supporto non solo dal punto di vista della tecnologia, ma anche dal punto di vista della compliance normativa, quindi tutti gli aspetti legali e gli aspetti di trasformazione che fanno a insistere sull'organizzazione e la revisione di processi supportati dall'intelligenza artificiale", spiega Garibaldi.



