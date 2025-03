Audi, sale a bordo l'app sportiva Dazn

Audi è il primo costruttore al mondo ad integrare in vettura l'app Dazn, servizio di streaming sportivo, ampliando così l'offerta d'intrattenimento accessibile tramite l'Audi application store. Gli automobilisti nei momenti di pausa dalla guida, ad esempio durante una pausa per la ricarica elettrica, potranno seguire in diretta sul display OLED curvo MMI da 14,5 pollici partite, highlights e documentari. Mentre il passeggero anteriore potrà accedere a tutti i servizi anche con l'auto in movimento e senza distrarre il conducente grazie al passenger display da 10,9 pollici. Al momento, l'app DAZN è mediante l'Audi application store, è disponibile per nuova Audi A5, nuova Audi Q5, nuova Audi A6 Avant, Audi A6 e-tron e Audi Q6 e-tron, ovvero tutti i nuovi modelli del marchio che adottano il sistema operativo Android Automotive OS.

Ricordiamo che mediante l'Audi application store, la casa dei quattro anelli mette a disposizione molteplici applicazioni di terze parti che spaziano da Amazon Music ad Audible, da booking.com a Spotify passando per le celebri Yelp, YouTube e ora anche DAZN, quest'ultima fruibile grazie alla collaborazione con CARIAD, la società di software del gruppo Volkswagen. Il legame di Audi con lo sport è ben noto: sono ben 23 anni consecutivi che il marchio di Ingolstadt è title sponsor dell'Audi FIS Ski World Cup, mentre dal 2002 è partner dell'FC Bayern Monaco e dal 2007 è vicina agli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali con una partnership cresciuta nel tempo, tanto da trasformarsi in una condivisione di strategie e di comunicazione, forte della comune attenzione all'eccellenza e alla ricerca della migliore performance.



