AI on the Move, l'auto e la mobilità del futuro

L'automotive è uno dei principali settori investiti dalla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. E se sotto i riflettori c'è il tema della guida autonoma, simbolo del futuro più volte invocato ma ancora di là da venire, in generale è pressoché impossibile trovare un ambito della filiera in cui non venga applicata l'AI. Se ne è parlato oggi a Modena, al Datacenter di Unimore, in occasione della terza tappa di 'Fabbrica della Realtà - Roadshow', la serie di convegni organizzata da ANSA sul territorio per raccontare come l'intelligenza artificiale stia plasmando e accelerando l'innovazione e la trasformazione artificiale in diversi settori industriali, organizzato in collaborazione con Deloitte.

Sull'automotive, quindi, per l'appuntamento si è pensato alla via Emilia, cuore della Motor Valley. Sul palco, per raccontare la ricerca nel comparto e casi di applicazione aziendale, si sono alternati professori universitari e rappresentanti di aziende all'avanguardia, in un dialogo concluso dall'amministratore dell'ANSA Stefano De Alessandri. Ad ascoltare, in una sala piena, anche diverse decine di studenti universitari.

La prima a prendere la parola è stata Rita Cucchiara, direttrice del Centro interdipartimentale 'Artificial Intelligence Research and Innovation' di Unimore, che ha illustrato opportunità e limiti nell'applicazione dell'intelligenza artificiale sulla mobilità. Temi sviluppati poi dagli altri relatori, tra cui il professore ordinario del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche di Unimore Marko Bertogna, che sul futuro della guida autonoma ha avvertito: quella 'totale' non arriverà in tempi brevi. Ci si arriverà per step, ciascuno dei quali comporta "progetti da decine se non centinaia di milioni che non sviluppiamo in Italia: dovremmo riportarli qui", l'invito di Bertogna.

L'impatto dell'intelligenza artificiale non tocca solo gli addetti ai lavori dell'automotive, ma anche le istituzioni dei territori su cui il distretto si sviluppa. Lo ricorda l'assessore al lavoro del Comune di Modena Paolo Zanca, sottolineando come proprio sul Modenese insistano realtà proiettate verso il futuro e altre messe in grossa difficoltà dal mondo che cambia. Insomma, una sfida che parla a tutti gli attori di un settore e di un territorio, ricca di opportunità e di rischi da conoscere.



