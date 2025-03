A Modena convegno su IA nell'automotive e mobilità sostenibile

'AI on the move - L'intelligenza artificiale al servizio dell'automotive e della mobilità', è il titolo del convegno che si propone come un'occasione unica di approfondimento sulle applicazioni più recenti dell'intelligenza artificiale nel settore automotive e nella mobilità sostenibile.

L'evento, organizzato dall'agenzia stampa ANSA in collaborazione con Unimore e Most (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile), si terrà mercoledì 12 marzo, dalle 16 alle 17.30, presso l'Unimore Data Center di Modena.

Moderato da Alessio Jacona, curatore dell'Osservatorio Intelligenza Artificiale di ANSA.it, il convegno esplorerà le principali innovazioni tecnologiche che stanno trasformando il settore automotive grazie all'intelligenza artificiale. Si tratteranno in particolare le nuove applicazioni che non solo stanno ridisegnando il prodotto finale - l'auto - ma anche l'intero ecosistema che riguarda la sua progettazione, produzione, distribuzione e vendita. Un focus particolare sarà dedicato alle applicazioni IA che contribuiscono alla creazione di una mobilità più sostenibile e a basso impatto ambientale.

Questo incontro rientra nel ciclo di conferenze 'Fabbrica della Realtà - Roadshow' che ANSA ha lanciato nel 2024, con l'intento di esplorare il trasformativo impatto delle tecnologie di intelligenza artificiale su vari settori industriali e sulla società. Il ciclo di conferenze, che ha visto il successo delle tappe a Napoli e Roma, prosegue nel 2025 con ulteriori appuntamenti che approfondiranno gli effetti dell'IA su settori come automotive, agritech, robotica ed aerospace. 'AI on the move', rappresenta un'opportunità unica per entrare in contatto con esperti, ricercatori, aziende e attori principali del mondo automotive. Durante l'incontro, i partecipanti avranno modo di confrontarsi e discutere le innovazioni già in fase di implementazione e le prospettive future per l'industria dell'auto e per la mobilità sostenibile.

Tra gli interventi anche quello dell'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri nel panel 'L'IA nell'impresa-Trasformare, innovare, reinventare'. A De Alessandri sono affidate anche le conclusioni del convegno. Sarà possibile seguire la diretta streaming dalla homepage del sito ANSA.



