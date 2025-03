Mercedes, luci speciali per la guida autonoma in Germania

L'evoluzione della guida autonoma passa anche per delle luci esterne che segnalano i veicoli con questa tecnologia, per la quale Mercedes-Benz ha ricevuto la prima omologazione internazionale nel 2021.

Adesso, in Germania, il brand della stella, è stato il primo ad ottenere l'approvazione per delle luci di posizione speciali dedicate alla guida autonoma fino al mese di luglio 2028, a scopo di test. Continua, dunque, l'atteggiamento pionieristico della Germania in questo campo, visto che è stata la prima nazione a consentire la guida autonoma di livello SAE 3.

Nello specifico, l'illuminazione esterna, oltre ad indicare agli altri utenti della strada quando la guida autonoma è attiva, permette alle forze dell'ordine di comprendere se il conducente è legittimato a svolgere altre attività in auto.

Queste luci sono integrate nei fari anteriori e posteriori, oltre che negli indicatori di direzione presenti nei retrovisori esterni, e quando la guida autonoma è attiva si illuminano in modo continuo di una luce turchese, un colore già incluso in vari standard di regolamenti inerenti a questa tecnologia.





