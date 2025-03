Partnership INNengine e Horse per innovativo motore e-Rex

Arriva da INNengine, una startup di Granada in Spagna, l'innovativa proposta denominata e-Rex, un rivoluzionario motore che a dispetto della 'e' non è elettrico ma potrebbe essere un decisivo punto di partenza per il futuro delle unità tecniche.

Una grande potenzialità che ha portato ora a una collaborazione con Horse - il colosso dei motori ICE formato dal Gruppo Renault e da Geely - che prevede test del nuovo e-Rex, più piccolo e leggero del 70% rispetto a un motore a combustione tradizionale. I risultati delle sperimentazioni guideranno successivi gli accordi di licenza globali e la tabella di marcia per la commercializzazione.

Al riguardo Julien Faure, cto di Horse, ha commentato: "Siamo estremamente lieti di lanciare questa partnership con INNengine.

L'architettura rivoluzionaria di e-Rex potrebbe cambiare completamente le dinamiche della tecnologia della combustione, con implicazioni per l'industria automobilistica, la nautica, l'aviazione, i droni e la produzione di energia".

"Questi test che potrebbero diventare storici - ha detto Faure - sono un altro esempio dell'impegno instancabile di Horse verso l'innovazione e la ricerca di base, con la finalità di fornire soluzioni di mobilità più convenienti, efficienti e sostenibili in tutto il mondo".

Progettato per l'impiego in sistemi di propulsione ibridi - in particolare veicoli elettrici a lungo raggio (EREV) e droni - e-Rex rappresenta un netto miglioramento dell'efficienza della combustione. Questa architettura elimina la necessità di testate dei cilindri, gruppi valvole e alberi motore, riducendo significativamente i requisiti di massa e volume di un motore.

L'architettura che INNengine ha realizzato per e-Rex permette di erogare a partita di capacità il doppio della potenza di un tradizionale motore a 2 tempi e quattro volte in più di un motore a 4 tempi. Nonostante questo aumento di potenza, e-Rex offre prestazioni fluide, silenziose e prive di vibrazioni.

A richiesta e-Rex può essere dotato di rapporto di compressione variabile cosa che gli consente di adattarsi a una gamma di carburanti (tra cui e-fuel e idrogeno) molto più ampia rispetto a un motore tradizionale, senza la necessità di modifiche.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA