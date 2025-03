Maserati MC20, nuovo record mondiale di velocità autonoma

Nel corso della 1000 Miglia Experience, in Florida, presso il Kennedy Space Center di Cape Canaveral, la Maserati MC20 della Indy Autonomous Challenge, guidata dall'intelligenza artificiale del Politecnico di Milano e modificata per funzionare autonomamente, ha toccato i 318 km/h senza conducente. In questo modo, la sportiva del tridente ha superato il precedente record assoluto per un'auto a guida autonoma di 310 km/h, stabilito dalla Indy Autonomous Challenge e PoliMOVE nello stesso luogo nell'aprile 2022 con una vettura da corsa IAC AV-21. Inoltre, la MC20 della Indy Autonomous Challenge, guidata dal robo-driver sviluppato dal Politecnico di Milano, era già in possesso del record di auto di produzione autonoma più veloce, con i 285 km/h raggiunti sulla pista dell'Aeroporto dell'Aeronautica Militare di Piacenza nel novembre 2024.





In seguito al test da record, una seconda Maserati MC20 Cielo ha proseguito il suo viaggio negli Stati Uniti associandosi al convoglio della 1000 Miglia Experience Florida. Si tratta dello stesso veicolo del Politecnico di Milano che, nell'edizione 2023 della storica 1000 Miglia, ha percorso circa 60 km in modalità autonoma attraverso l'Italia.

Questo risultato dimostra la solidità e l'affidabilità degli algoritmi sviluppati per la guida autonoma in un test estremo in una delle piste più lunghe al mondo che, per anni, è stato lo storico sito di atterraggio degli Space Shuttle della NASA.



