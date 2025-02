Bosch presenta al Bauma nuovo propulsore elettrico 800 Volt

L'elettrificazione, con tutti i vantaggi correlati come le emissioni zero allo scarico e la silenziosità di funzionamento, arriverà anche nei cantieri edili, nelle costruzioni e nelle cave.

Una soluzione che applicata ai veicoli off-highway permetterà di tagliare le centinaia di milioni di tonnellate di CO2 emesse ogni anno e di abbassare il costi di gestione (TCO) Lo afferma Bosch che al Bauma - il grande evento che si svolge dal 7 al 13 aprile a Monaco, in Germania - presenterà le sue tecnologie per dotare di sistemi di trazione elettrica ad alta densità di potenza e con efficienza ottimale i veicoli e i mezzi che si usano in questo vasto ambito.

A fronte di una crescente consapevolezza ambientale e di normative sempre più severe, i produttori di macchinari edili e da cantiere sono sempre più spesso dotati di trazione elettrica, con un trend in costante crescita. Lo sottolinea la società di analisi e consulenza IDTechEx che prevede che il mercato globale dei macchinari elettrici per questi settori varrà 105 miliardi di dollari entro il 2042.

Al Bauma 2025, Bosch Engineering sarà presente con una soluzione ad alte prestazioni di nuova concezione, che utilizza batterie con batterie fino a 800 Volt. Il sistema è costituito dal motore elettrico Bosch SMG230 e da un inverter ad alta efficienza dotato di moduli di potenza al carburo di silicio.

Bosch ha progettato il motore per voltaggi di sistema compresi tra 400 e 850 V. In un intervallo di tensione e temperatura ideale, offre una potenza continua fino a 200 kW (272 Cv) e una coppia di circa 250 Nm con la possibilità di arrivare per un tempo limitato fino a 550 Nm.

"L'ultima generazione del nostro potente sistema di propulsione elettrica combina un'elevata densità di potenza, dimensioni compatte ed efficienza ottimale - ha dichiarato Philipp Kurek, responsabile in Bosch Engineering delle soluzioni off-highway e per la nautica - Di conseguenza, anche le macchine edili con elevati requisiti di potenza e spazi di installazione limitati, come le pale gommate, possono ora essere equipaggiate con propulsioni elettriche".

La maggiore efficienza complessiva si traduce in una riduzione del costo totale di gestione (TCO) della macchina edile per tutto il suo ciclo di vita. A seconda del tipo di applicazione, l'elettrificazione offre quindi anche potenziali vantaggi economici rispetto alle trasmissioni idrauliche.

Inoltre, la soluzione di elettrificazione di Bosch Engineering offre una grande flessibilità in combinazione con le soluzioni personalizzate di Bosch Rexroth, come il nuovo cambio coassiale eGFV9100.

I componenti di elettrificazione di Bosch Engineering per le macchine edili sono progettati per essere estremamente robusti, affidabili e durevoli. Il concept di sicurezza e diagnostica si basa su standard consolidati del settore automotive ed è stato adattato ai requisiti specifici delle macchine edili.

Le dimensioni compatte consentono una facile integrazione anche in spazi di installazione ristretti, il che significa che anche le piattaforme di dispositivi esistenti possono essere convertite con relativa facilità. Inoltre, Bosch Engineering assiste i propri clienti nell'integrazione del sistema di azionamento nei loro macchinari.

Inoltre, in collaborazione con Bosch Rexroth, Bosch Engineering supporta i propri clienti nell'integrazione dell'azionamento nella macchina edile, compreso lo sviluppo di applicazioni basato sull'ECOsistema aperto Bodas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA