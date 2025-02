Mercedes R&D-team F1 insieme per test batterie allo stato solido

Gli ingegneri Mercedes-Benz della produzione di serie e della pista insieme agli ingegneri delle celle Factorial hanno lavorato insieme per realizzare un nuovo programma di test delle batterie allo stato solido, che ha portato su strada la prima auto alimentata da una batteria allo stato solido al litio-metallo.

Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP), società controllata al 100% dal gruppo Mercedes-Benz e specializzata in tecnologie di Formula 1 all'avanguardia, e il Mercedes-Benz Center of Competence for Battery Systems hanno progettato e sviluppato un sistema di batterie completamente nuovo e innovativo. Oltre alla sua efficacia in pista, HPP è in grado di trasferire rapidamente le tecnologie e il know-how della Formula 1 in progetti automobilistici ad alte prestazioni.

Dopo i test su vari banchi di prova, il prototipo di batteria allo stato solido è stato integrato in una EQS alla fine del 2024. L'auto elettrica della Stella è stata leggermente modificata per adattarla alla batteria allo stato solido ed è stata dotata di tutti gli accessori per il suo funzionamento. I primi test di laboratorio sono stati condotti a Stoccarda già alla fine del 2024 per preparare i test su strada che sono iniziati nel febbraio 2025.

"Lo sviluppo di una batteria allo stato solido su scala automobilistica sottolinea il nostro impegno per l'innovazione e la sostenibilità. Siamo quindi entusiasti di annunciare che abbiamo iniziato i test su strada con un prototipo di veicolo dotato di questa tecnologia avanzata. Otterremo informazioni cruciali sulla possibile integrazione in serie di questa tecnologia di batteria all'avanguardia" ha sottolineato Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG. Chief Technology Officer, Sviluppo e Approvvigionamento.

Le batterie allo stato solido utilizzano un elettrolita solido invece di uno liquido, il che aumenta la sicurezza delle celle e consente l'uso di nuovi anodi come il litio-metallo, superando così in modo significativo le celle agli ioni di litio convenzionali. Inoltre, consentono densità energetiche di livello superiore, in combinazione con un anodo di litio-metallo. Questa tecnologia consente di tenere sotto osservazione parametri come l'efficienza e le prestazioni delle celle delle batterie, soprattutto nelle applicazioni in cui il peso è un fattore critico, come nei veicoli elettrici. La tecnologia delle batterie allo stato solido riduce il peso della batteria e ne migliora la sicurezza.



