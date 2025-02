Mercedes introduce in Italia sistemi di pagamento digitale

Grazie all'introduzione anche in Italia dei servizi di pagamento digitale, per i clienti Mercedes-Benz diventa più facile e rapido effettuare transazioni per esempio per il pagamento di interventi di aggiornamento del software di bordo, effettuati a distanza senza il passaggio in officina.

La novità, introdotta nel nostro Paese e in alcuni altri mercati europei come l'Austria e la Spagna, segue un periodo di sperimentazione in Germania che ha dato esiti positivi.

"Mercedes-Benz - chiarisce una nota della Casa della Stella - offre ai propri clienti un modo nuovo e ancora più conveniente per pagare le fatture di servizio in modo digitale e sta quindi portando avanti la digitalizzazione nel settore post-vendita. La nuova funzione di pagamento digitale offre una vasta gamma di metodi di pagamento. Ciò include anche un pagamento rateale flessibile con un rapido controllo del credito senza complicate procedure contrattuali".

E ancora: "La contabilità automatizzata riduce il tempo necessario per ogni transazione fino a 20 minuti, tempo che può essere utilizzato per concentrarsi più intensamente sul business del cliente. Formati di servizio innovativi possono anche essere pagati digitalmente, come il servizio mobile, in cui i veicoli vengono serviti direttamente presso la sede del cliente".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA