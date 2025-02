Polestar 3, nuovi aggiornamenti software ed hardware

Nuovo aggiornamento software OTA per Polestar 3, una vettura che beneficia di aggiornamenti costanti per tutto il suo ciclo di vita. L'ultimo, in ordine di tempo, introduce nuove funzionalità, tra cui la chiusura automatica all'allontanamento e la digital key per dispositivi selezionati.

Questa consente agli utenti di sbloccare, bloccare o avviare l'auto direttamente dallo smartphone, evitando di tirarlo fuori dalla tasca.

Le chiavi digitali in Apple Wallet permettono di aprire, chiudere e avviare il veicolo con l'iPhone o l'Apple Watch, possono essere condivise con fino a cinque utenti tramite Messaggi, Mail, AirDrop, WhatsApp e altre piattaforme ed il proprietario può decidere se concedere solo l'accesso al veicolo o anche la possibilità di guidarlo. Inoltre, con la funzione Power Reserve è possibile utilizzare Apple Wallet per sbloccare e avviare l'auto anche quando l'iPhone ha bisogno di essere ricaricato.

Merito dell'architettura di calcolo centralizzata di Polestar 3, che offre maggiori possibilità di aggiornamento rispetto alle generazioni precedenti. Inoltre, dal Model Year 2026, Polestar 3 sarà equipaggiata con il processore NVIDIA DRIVE AGX Orin, che sostituirà l'attuale NVIDIA DRIVE AGX Xavier: un aggiornamento hardware, che garantirà maggiore potenza di calcolo e prestazioni superiori, e sarà offerto gratuitamente a tutti i clienti attuali della vettura. L'upgrade hardware gratuito verrà effettuato presso i centri di assistenza autorizzati Polestar ed i clienti verranno contattati non appena il processore NVIDIA DRIVE AGX Orin sarà disponibile per l'installazione.

