Volvo ES90, l'elettrica che continua a evolversi

L'ammiraglia elettrica Volvo ES90 sta per fare il suo debutto mondiale, in programma il 5 marzo, e, nell'attesa, vengono presentate alcune caratteristiche della vetture, come la possibilità di continuare a evolversi e migliorare nel tempo, consentendo di innalzare il livello di sicurezza, connettività e prestazioni complessive.

Al cuore dell'innovazione di Volvo ES90 ci sono l'unità DRIVE AGX Orin i NVIDIA migliora di otto volte le prestazioni di calcolo dell'intelligenza artificiale rispetto all'unità precedente e lo stack tecnologico Superset che è costituito da un insieme unitario di moduli e sistemi hardware e software.

Volvo ES90 rappresenta, infatti, il primo modello della casa svedese a essere dotato di una doppia configurazione Nvidia drive agx Orin, il che la rende l'auto più performante mai realizzata in termini di capacità di calcolo. Questo permette di alzare ulteriormente il livello della sicurezza e delle prestazioni complessive attraverso l'utilizzo di dati, software e intelligenza artificiale.

Inoltre, grazie alla sua eccezionale potenza di calcolo (circa 508 trilioni di operazioni al secondo) controlla aspetti come le avanzatissime funzioni di sicurezza attiva basate sull'intelligenza artificiale, i sensori di bordo e una gestione efficiente della batteria.

L'ammiraglia elettrica ES90 è stata realizzata sulla base dell'architettura SPA2 ed è il secondo modello dotato dello stack tecnologico Superset di Volvo Cars, dopo la EX90. Ciò rappresenta una trasformazione radicale del modo in cui è possibile sviluppare e utilizzare il software per migliorare i livelli di sicurezza, tecnologia e prestazioni complessive durante il ciclo di vita dell'auto.

Grazie allo stack tecnologico Superset, tali miglioramenti possono essere realizzati in modo più efficiente e diffusi ancora più rapidamente tramite aggiornamenti over-the-air su tutti i modelli basati sul Superset.

Infine, Volvo ES90 abbina un'eccezionale capacità di analisi dell'ambiente circostante, chiamata Tecnologia Safe Space, grazie alla dotazione di sensori che include un lidar, cinque radar, otto telecamere e dodici rilevatori a ultrasuoni. Questi sistemi di sicurezza sono stati progettati per assicurare la massima sicurezza dei passeggeri, poiché rilevano gli ostacoli, anche nell'oscurità, e attivano sistemi di sicurezza dinamici, come quello di prevenzione delle collisioni.



