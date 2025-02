Stellantis, guida autonoma pronta, può essere integrata a bordo

E' pronto per essere integrato a bordo il sietma di guida autonoma di Stellantis. Stla AutoDrive è parte integrante della strategia tecnologica di Stellantis insieme a Stla Brain e Stla Smart Cockpit e permette di migliorare l'intelligenza del veicolo, l'automazione e l'esperienza a bordo. Offre funzionalità mani libere e occhi chiusi, consente la guida autonoma a velocità fino a 60 km/h riducendo il ruolo attivo del conducente nel traffico stop-and-go e offrendo tempo prezioso a bordo vettura. Ideale per chi guida nelle aree urbane ad alta densità, consentirà ai conducenti di dedicare una parte del proprio tempo a bordo ad attività diverse dalla guida, come ad esempio guardare un film, leggere e-mail, sfogliare un libro o semplicemente guardare il panorama.

"Per Stellantis, aiutare gli automobilisti a utilizzare al meglio il loro tempo è estremamente importante. Gestendo le attività di guida di routine, Stla AutoDrive migliorerà l'esperienza di guida, rendendo l'esperienza a bordo più efficiente e piacevole" spiega Ned Curic, chief engineering and technology officer di Stellantis.



